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Новые правила для потребителей газа: за разрушенные дома счета не будут поступать
Владельцы жилья, которое было уничтожено или стало непригодным для проживания из-за российской агрессии, больше не будут платить за распределение природного газа. Такое решение приняла Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Упразднена плата за газ для разрушенного жилья
НКРЭКУ приняла решение, предусматривающее отмену начисления платы за распределение природного газа для бытовых потребителей, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии и не может использоваться из-за невозможности безопасной эксплуатации.
Также решением предусмотрено, что в определенных законодательством случаях потребителям не будет начисляться плата за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.
Кроме того, граждане, которые не могут пользоваться природным газом из-за последствий войны, будут освобождены от обязанности ежемесячно передавать оператору газораспределительной системы показания счетчика на период, когда потребление газа невозможно и плата за его распределение не начисляется.
В НКРЭКУ объяснили, что необходимость изменений связана с приведением нормативных актов комиссии в соответствие с Законом Украины № 4825-ІХ. В соответствии с действующими правилами, плата за распределение природного газа определяется на основе заказанной годовой мощности, а не фактического объема потребления.
Принятые изменения должны обеспечить практическое применение норм закона и урегулировать порядок начислений для граждан, которые из-за последствий войны не могут пользоваться газовым оборудованием из соображений безопасности.
Таким образом, потребители не будут платить за услуги, которые фактически не могут воспользоваться из-за повреждения или уничтожения жилья.
Ранее НКРЭКУ приняла изменения в нормативную базу, которые предусматривают переход к распределению мощности межгосударственных соединений газотранспортной системы в энергетических единицах. Это решение является очередным шагом по интеграции газового рынка Украины с рынком ЕС.