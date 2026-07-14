Нові правила для споживачів газу: за зруйновані будинки рахунки не надходитимуть

Власники житла, яке було знищене або стало непридатним для проживання через російську агресію, більше не сплачуватимуть за розподіл природного газу. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Скасована плата за газ для зруйнованого житла

НКРЕКП ухвалила рішення, яке передбачає скасування нарахування плати за розподіл природного газу для побутових споживачів, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії та не може використовуватися через неможливість безпечної експлуатації.

Також рішенням передбачено, що у визначених законодавством випадках споживачам не нараховуватимуть плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках.

Крім того, громадяни, які не можуть користуватися природним газом через наслідки війни, будуть звільнені від обов’язку щомісяця передавати оператору газорозподільної системи показання лічильника на період, коли споживання газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується.

У НКРЕКП пояснили, що необхідність змін пов’язана з приведенням нормативних актів комісії у відповідність до Закону України № 4825-ІХ. Відповідно до чинних правил, плата за розподіл природного газу визначається на основі замовленої річної потужності, а не фактичного обсягу споживання.

Ухвалені зміни мають забезпечити практичне застосування норм закону та врегулювати порядок нарахувань для громадян, які через наслідки війни не можуть користуватися газовим обладнанням з міркувань безпеки.

Таким чином, споживачі не сплачуватимуть за послуги, якими фактично не можуть скористатися через пошкодження або знищення житла.

Раніше НКРЕКП ухвалила зміни до нормативної бази, які передбачають перехід до розподілу потужності міждержавних з’єднань газотранспортної системи в енергетичних одиницях. Це рішення є черговим кроком до інтеграції газового ринку України з ринком ЄС.