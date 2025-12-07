Запланована подія 2

Новости
Новые правила химической безопасности: предприятия получили дополнительное время на адаптацию

Кабмин
Химическая безопасность в Украине: изменяющиеся в CLP и REACH / Правительственный портал

Правительство приняло постановление о внесении изменений в регламенты CLP и REACH, регулирующие безопасность химической продукции. Новые сроки внедрения правил продлены на несколько лет, чтобы у предприятий было достаточно времени для адаптации к европейским стандартам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Что меняется?

Химическую продукцию, которая уже находилась на рынке до вступления в силу регламента CLP, можно будет реализовывать еще в течение одного года.

Требования CLP отсрочены до:

  • 15 ноября 2027 года – для химических веществ;
  • 1 мая 2028 года – для смесей.

Регламент REACH будет внедряться поэтапно:

  • до 1 октября 2029 года – для веществ свыше 1000 тонн в год;
  • до 1 июня 2031 - для объемов 100-1000 тонн в год;
  • до 1 марта 2033 - для объемов 1-100 тонн в год.

Срок действия предварительной государственной регистрации химического вещества продлен еще на один год.

Эти изменения позволят предприятиям постепенно адаптироваться к европейским стандартам, снизить регуляторную нагрузку в условиях войны и обеспечить надлежащий уровень химической безопасности.

Справка:

UA-CLP – Технический регламент по классификации, маркировке и упаковке химической продукции. Он определяет, как правильно оценивать опасность химических веществ и смесей, наносить предупредительную маркировку и упаковывать продукцию так, чтобы минимизировать риски для людей и окружающей среды. Это украинский аналог европейского CLP Regulation.

UA-REACH – Технический регламент по безопасности химической продукции. Он устанавливает требования к регистрации, оценке и авторизации химических веществ, производимых или импортируемых в Украину. Его цель – гарантировать контроль за оборотом химических веществ и постепенное приближение украинского законодательства к европейскому REACH Regulation.

Автор:
Ольга Опенько