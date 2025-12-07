Нові правила хімічної безпеки: підприємства отримали додатковий час на адаптацію

Уряд ухвалив постанову про внесення змін до регламентів CLP і REACH, що регулюють безпеку хімічної продукції. Нові терміни впровадження правил продовжено на кілька років, щоб підприємства мали достатньо часу для адаптації до європейських стандартів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Що змінюється?

Хімічну продукцію, яка вже перебувала на ринку до набрання чинності регламентом CLP, можна буде реалізовувати ще протягом одного року.

Вимоги CLP відтерміновано до:

15 листопада 2027 року - для хімічних речовин;

1 травня 2028 року - для сумішей.

Регламент REACH буде впроваджуватися поетапно:

до 1 жовтня 2029 року - для речовин понад 1000 тонн на рік;

до 1 червня 2031 року - для обсягів 100–1000 тонн на рік;

до 1 березня 2033 року - для обсягів 1–100 тонн на рік.

Термін дії попередньої державної реєстрації хімічної речовини також продовжено ще на один рік.

Ці зміни дозволять підприємствам поступово адаптуватися до європейських стандартів, знизити регуляторне навантаження в умовах війни та водночас забезпечити належний рівень хімічної безпеки.

Довідково:

UA-CLP – Технічний регламент щодо класифікації, маркування та пакування хімічної продукції. Він визначає, як правильно оцінювати небезпечність хімічних речовин і сумішей, наносити попереджувальне маркування та пакувати продукцію так, щоб мінімізувати ризики для людей і довкілля. Це український аналог європейського CLP Regulation.

UA-REACH – Технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції. Він встановлює вимоги до реєстрації, оцінки та авторизації хімічних речовин, які виробляються або імпортуються в Україну. Його мета — гарантувати контроль за обігом хімічних речовин і поступове наближення українського законодавства до європейського REACH Regulation.