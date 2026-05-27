Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новые санкции ЕС: крипторынок отрезают от российских и белорусских сервисов

биткоин, криптовалюта
ЕС блокирует криптоплатформы с российской инфраструктурой / Freepik

Европейский Союз в рамках нового санкционного пакета ввел запрет для лицензированных компаний работать с криптосервисами, связанными с Россией и Беларусью.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Dev.ua.

ЕС блокирует криптоплатформы

В рамках 20-го пакета санкций Европейского Союза с 24 мая начали действовать новые правила для крипторынка. Теперь лицензированным европейским компаниям запрещено работать с криптосервисами, имеющими связи с Россией или Беларусью.

По его словам, речь идет не об отдельных биржах, а об общем принципе: если сервис имеет российскую или белорусскую регистрацию или инфраструктурную связь, сделки с ним для европейских участников рынка блокируются.

Отдельно под ограничения попали стейблкоин RUBx и цифровой рубль, пока не введенный в массовое обращение. Власюк отметил, что это свидетельствует о переходе ЕС к ограничению не только участников рынка, но и отдельных финансовых инструментов, которые могут использовать Россия.

По его мнению, такие шаги усиливают контроль над транзакциями и повышают риски отказов в проведении платежей в случае каких-либо связей с российской инфраструктурой. В то же время, это еще больше сужает доступ российской экономики к международным финансовым каналам и затрудняет импорт технологий, в частности для военно-промышленного комплекса.

Также накануне стало известно, что Великобритания ввела санкции против 18 криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей, используемых Россией для обхода ограничений. В частности, под санкции подверглась система международных платежей A7.

Напомним, правительство Великобритании объявило о внедрении нового пакета санкций, который направлен против криптовалютных обменников и финансовых сетей, используемых Россией во избежание действующих ограничений и финансирования войны против Украины.

Автор:
Ольга Опенько