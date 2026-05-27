Новые санкции ЕС: крипторынок отрезают от российских и белорусских сервисов

Европейский Союз в рамках нового санкционного пакета ввел запрет для лицензированных компаний работать с криптосервисами, связанными с Россией и Беларусью.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Dev.ua.

ЕС блокирует криптоплатформы

В рамках 20-го пакета санкций Европейского Союза с 24 мая начали действовать новые правила для крипторынка. Теперь лицензированным европейским компаниям запрещено работать с криптосервисами, имеющими связи с Россией или Беларусью.

По его словам, речь идет не об отдельных биржах, а об общем принципе: если сервис имеет российскую или белорусскую регистрацию или инфраструктурную связь, сделки с ним для европейских участников рынка блокируются.

Отдельно под ограничения попали стейблкоин RUBx и цифровой рубль, пока не введенный в массовое обращение. Власюк отметил, что это свидетельствует о переходе ЕС к ограничению не только участников рынка, но и отдельных финансовых инструментов, которые могут использовать Россия.

По его мнению, такие шаги усиливают контроль над транзакциями и повышают риски отказов в проведении платежей в случае каких-либо связей с российской инфраструктурой. В то же время, это еще больше сужает доступ российской экономики к международным финансовым каналам и затрудняет импорт технологий, в частности для военно-промышленного комплекса.

Также накануне стало известно, что Великобритания ввела санкции против 18 криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей, используемых Россией для обхода ограничений. В частности, под санкции подверглась система международных платежей A7.

Напомним, правительство Великобритании объявило о внедрении нового пакета санкций, который направлен против криптовалютных обменников и финансовых сетей, используемых Россией во избежание действующих ограничений и финансирования войны против Украины.