Нові санкції ЄС: крипторинок відрізають від російських і білоруських сервісів

біткоїн, криптовалюта
ЄС блокує криптоплатформи з російською інфраструктурою / Freepik

Європейський Союз у межах нового санкційного пакета запровадив заборону для ліцензованих компаній працювати з криптосервісами, пов’язаними з Росією та Білоруссю. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Dev.ua.

ЄС блокує криптоплатформи

У межах 20-го пакету санкцій Європейського Союзу з 24 травня почали діяти нові правила для крипторинку. Відтепер ліцензованим європейським компаніям заборонено працювати з криптосервісами, які мають зв’язки з Росією або Білоруссю.

За його словами, йдеться не про окремі біржі, а про загальний принцип: якщо сервіс має російську або білоруську реєстрацію чи інфраструктурний зв’язок, операції з ним для європейських учасників ринку блокуються.

Окремо під обмеження потрапили стейблкоїн RUBx і цифровий рубль, який поки не введений у масовий обіг. Власюк зазначив, що це свідчить про перехід ЄС до обмеження не лише учасників ринку, а й окремих фінансових інструментів, які можуть використовуватися Росією.

На його думку, такі кроки посилюють контроль за транзакціями та підвищують ризики відмов у проведенні платежів у разі будь-яких зв’язків із російською інфраструктурою. Водночас це ще більше звужує доступ російської економіки до міжнародних фінансових каналів і ускладнює імпорт технологій, зокрема для військово-промислового комплексу.

Також напередодні стало відомо, що Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптовалютних платформ, банків і фінансових мереж, які Росія використовувала для обходу обмежень. Зокрема, під санкції потрапила система міжнародних платежів A7.

Нагадаємо, уряд Великої Британії оголосив про впровадження нового пакета санкцій, який спрямований проти криптовалютних обмінників та фінансових мереж, що використовуються Росією для уникнення діючих обмежень і фінансування війни проти України.

Автор:
Ольга Опенько