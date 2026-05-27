Нові санкції ЄС: крипторинок відрізають від російських і білоруських сервісів

Європейський Союз у межах нового санкційного пакета запровадив заборону для ліцензованих компаній працювати з криптосервісами, пов’язаними з Росією та Білоруссю.

ЄС блокує криптоплатформи

У межах 20-го пакету санкцій Європейського Союзу з 24 травня почали діяти нові правила для крипторинку. Відтепер ліцензованим європейським компаніям заборонено працювати з криптосервісами, які мають зв’язки з Росією або Білоруссю.

За його словами, йдеться не про окремі біржі, а про загальний принцип: якщо сервіс має російську або білоруську реєстрацію чи інфраструктурний зв’язок, операції з ним для європейських учасників ринку блокуються.

Окремо під обмеження потрапили стейблкоїн RUBx і цифровий рубль, який поки не введений у масовий обіг. Власюк зазначив, що це свідчить про перехід ЄС до обмеження не лише учасників ринку, а й окремих фінансових інструментів, які можуть використовуватися Росією.

На його думку, такі кроки посилюють контроль за транзакціями та підвищують ризики відмов у проведенні платежів у разі будь-яких зв’язків із російською інфраструктурою. Водночас це ще більше звужує доступ російської економіки до міжнародних фінансових каналів і ускладнює імпорт технологій, зокрема для військово-промислового комплексу.

Також напередодні стало відомо, що Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптовалютних платформ, банків і фінансових мереж, які Росія використовувала для обходу обмежень. Зокрема, під санкції потрапила система міжнародних платежів A7.

