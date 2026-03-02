Новые технологии в "Укрнафте": полиэтиленовые трубопроводы заменяют стальные

"Укрнафта" начала внедрять трубы из структурированного полиэтилена для транспортировки нефти и пластовой воды. Начавшийся в 2024 году пилотный проект показал эффективность новых трубопроводов, а замена критических стальных участков продолжается по плану и продлится до 2027 года.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Модернизация трубопроводов "Укрнафти"

"Укрнафта" приступила к использованию труб из структурированного полиэтилена для транспортировки нефти и пластовой воды в рамках программы модернизации производственной инфраструктуры.

Пилотный проект стартовал в 2024 году. Тогда в промышленно-исследовательскую эксплуатацию ввели 600 метров нового трубопровода. Результаты испытаний подтвердили эффективность решения и целесообразность перехода на современные материалы.

Как отметил председатель правления компании Богдан Кукура, полиэтиленовые трубы подбираются индивидуально в зависимости от условий эксплуатации – среды, давления и температуры. Срок службы составляет 20–25 лет, тогда как стальные трубопроводы обычно эксплуатируются только 3–5 лет. Кроме того, новые трубы имеют гладкую внутреннюю поверхность, что уменьшает образование отложений и не подвергается коррозии.

В 2025 году специалисты компании разработали программу замены наиболее проблемных участков стальных трубопроводов общей протяженностью 12 км. Завершить монтажные работы планируется в 2026 году.

Дальнейшее расширение проекта запланировано на 2027 год. Компания намерена закупить трубы и заменить еще около 20 километров трубопроводов на участках, где это технологически целесообразно и позволит существенно повысить надежность транспортировки.

О компании

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины и один из ключевых игроков энергетического сектора государства.

Основные направления деятельности компании охватывают разведку, добычу и реализацию нефти и природного газа, подготовку углеводородов для транспортировки, предоставление нефтепромышленных сервисных услуг, а также управление крупнейшей в стране сетью автозаправочных комплексов.

На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовые добывающие скважины. Акционерами компании являются НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.

В 2024 году компания взяла в управление активы сети Glusco, а в 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о приобретении сети Shell в Украине. В настоящее время "Укрнафта" оперирует 663 автозаправочными комплексами, оставаясь крупнейшей сетью АЗК в стране.

По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль компании составила 5,2 млрд. грн. Финансовые результаты "Укрнафты" были включены в сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность НАК "Нафтогаз Украины" за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2025 года. Обзорную проверку этой отчетности осуществляет KPMG Ukraine, в рамках которой ЧАО "КПМГ Аудит" провело процедуры финансовой информации компании.

За этот период "Укрнафта" уплатила в бюджет 14,8 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей и перечислила 5 млрд грн дивидендов. В целом с момента перехода компании под управление государства в 2022 году совокупные налоговые и таможенные поступления составили 68,1 млрд грн., а объем выплаченных дивидендов - 15,3 млрд грн.