Нові технології в "Укрнафті": поліетиленові трубопроводи замінюють сталеві

“Укрнафта” почала впроваджувати труби зі структурованого поліетилену для транспортування нафти та пластової води. Пілотний проєкт, розпочатий у 2024 році, показав ефективність нових трубопроводів, а заміна критичних сталевих ділянок триває за планом і триватиме до 2027 року.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Модернізація трубопроводів "Укрнафти"

"Укрнафта" розпочала використання труб зі структурованого поліетилену для транспортування нафти та пластової води в межах програми модернізації виробничої інфраструктури.

Пілотний проєкт стартував у 2024 році. Тоді в промислово-дослідну експлуатацію ввели 600 метрів нового трубопроводу. Результати випробувань підтвердили ефективність рішення та доцільність подальшого переходу на сучасні матеріали.

Як зазначив голова правління компанії Богдан Кукура, поліетиленові труби підбираються індивідуально залежно від умов експлуатації - середовища, тиску та температури. Термін їх служби становить 20–25 років, тоді як сталеві трубопроводи зазвичай експлуатуються лише 3–5 років. Крім того, нові труби мають гладку внутрішню поверхню, що зменшує утворення відкладень, і не піддаються корозії.

У 2025 році фахівці компанії розробили програму заміни найбільш проблемних ділянок сталевих трубопроводів загальною протяжністю 12 кілометрів. Завершити монтажні роботи планують у 2026 році.

Подальше розширення проєкту заплановане на 2027 рік. Компанія має намір закупити труби та замінити ще близько 20 кілометрів трубопроводів на ділянках, де це є технологічно доцільним і дозволить суттєво підвищити надійність транспортування.

Про компанію

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України та одним із ключових гравців енергетичного сектору держави.

Основні напрями діяльності компанії охоплюють розвідку, видобуток і реалізацію нафти та природного газу, підготовку вуглеводнів до транспортування, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою в країні мережею автозаправних комплексів.

На балансі підприємства перебувають 1 807 нафтових і 164 газові видобувні свердловини. Акціонерами компанії є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України.

У 2024 році компанія взяла в управління активи мережі Glusco, а у 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV щодо придбання мережі Shell в Україні. Наразі "Укрнафта" оперує 663 автозаправними комплексами, залишаючись найбільшою мережею АЗК у країні.

За підсумками першого півріччя 2025 року чистий прибуток компанії становив 5,2 млрд грн. Фінансові результати "Укрнафти" були включені до скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності НАК "Нафтогаз України" за шість місяців, що завершилися 30 червня 2025 року. Оглядову перевірку цієї звітності здійснює KPMG Ukraine, у межах якої ПрАТ "КПМГ Аудит" провело процедури щодо фінансової інформації компанії.

За цей період "Укрнафта" сплатила до бюджету 14,8 млрд грн податків, зборів і митних платежів та перерахувала 5 млрд грн дивідендів. Загалом із моменту переходу компанії під управління держави у 2022 році сукупні податкові та митні надходження склали 68,1 млрд грн, а обсяг виплачених дивідендів - 15,3 млрд грн.