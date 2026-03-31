Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новый энергонезависимый агрохаб построят в Винницкой области: что там будут производить

BRIL PARK
BRIL PARK приглашает инвесторов в сегмент глубокой переработки зерна и бобовых/Inventure

В поселке Браилов Жмеринского района Винницкой области началась реализация масштабного проекта индустриального парка BRIL PARK.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Индустриальный парк позиционируется как платформа для глубокой переработки агросырья, пищевого производства и экспортно ориентированных предприятий с возможностью быстрого запуска и собственной энергетической инфраструктурой.

Проект создается на базе существующей промышленной территории площадью 56 гектаров, что обеспечивает инвесторам доступ к мощной сырьевой базе центральных регионов Украины, в частности, зерна, кукурузы и бобовых культур.

Энергетическая автономность

Главной особенностью BRIL PARK является ставка на собственную энергетическую инфраструктуру, минимизирующая риски для производственных процессов.

На территории уже доступна подстанция мощностью 2,9 МВт, а общая доступная мощность линий электроснабжения достигает 35 МВт.

В рамках развития хаба планируется строительство солнечной электростанции на 30 МВт и установка систем накопления энергии BESS мощностью до 20 МВт.

Логистические возможности

Индустриальный парк предлагает гибкие форматы размещения участков от 1 до 30 га на одно предприятие. Хаб полностью обеспечен необходимыми коммуникациями, включая центральное водоснабжение, доступ к водным ресурсам и действующие очистные сооружения.

Важным преимуществом является наличие готовых помещений, что позволяет запустить производство в срок от нуля до шести месяцев.

Логистическая привлекательность парка усиливается интеграцией в автомобильную и железнодорожную сети, что упрощает сбыт продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Напомним, 18 февраля 2026 года Кабинет Министров Украины включил BRIL PARK в Реестр индустриальных парков. Реализация этого проекта позволит создать около 390 новых рабочих мест.

Автор:
Татьяна Бессараб