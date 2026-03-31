Новый энергонезависимый агрохаб построят в Винницкой области: что там будут производить

В поселке Браилов Жмеринского района Винницкой области началась реализация масштабного проекта индустриального парка BRIL PARK.

Индустриальный парк позиционируется как платформа для глубокой переработки агросырья, пищевого производства и экспортно ориентированных предприятий с возможностью быстрого запуска и собственной энергетической инфраструктурой.

Проект создается на базе существующей промышленной территории площадью 56 гектаров, что обеспечивает инвесторам доступ к мощной сырьевой базе центральных регионов Украины, в частности, зерна, кукурузы и бобовых культур.

Энергетическая автономность

Главной особенностью BRIL PARK является ставка на собственную энергетическую инфраструктуру, минимизирующая риски для производственных процессов.

На территории уже доступна подстанция мощностью 2,9 МВт, а общая доступная мощность линий электроснабжения достигает 35 МВт.

В рамках развития хаба планируется строительство солнечной электростанции на 30 МВт и установка систем накопления энергии BESS мощностью до 20 МВт.

Логистические возможности

Индустриальный парк предлагает гибкие форматы размещения участков от 1 до 30 га на одно предприятие. Хаб полностью обеспечен необходимыми коммуникациями, включая центральное водоснабжение, доступ к водным ресурсам и действующие очистные сооружения.

Важным преимуществом является наличие готовых помещений, что позволяет запустить производство в срок от нуля до шести месяцев.

Логистическая привлекательность парка усиливается интеграцией в автомобильную и железнодорожную сети, что упрощает сбыт продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Напомним, 18 февраля 2026 года Кабинет Министров Украины включил BRIL PARK в Реестр индустриальных парков. Реализация этого проекта позволит создать около 390 новых рабочих мест.