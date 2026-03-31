Новий енергонезалежний агрохаб побудують на Вінниччині: що там виготовлятимуть

У селищі Браїлів, Жмеринського району у Вінницькій області, розпочалася реалізація масштабного проєкту індустріального парку BRIL PARK.

Індустріальний парк позиціонують як платформу для глибокої переробки агросировини, харчового виробництва та експортно орієнтованих підприємств із можливістю швидкого запуску та власною енергетичною інфраструктурою.

Проєкт створюється на базі існуючої промислової території площею 56 гектарів, що забезпечує інвесторам доступ до потужної сировинної бази центральних регіонів України, зокрема зерна, кукурудзи та бобових культур.

Енергетична автономність

Головною особливістю BRIL PARK є ставка на власну енергетичну інфраструктуру, що мінімізує ризики для виробничих процесів.

На території вже доступна підстанція потужністю 2,9 МВт, а загальна доступна потужність ліній електропостачання сягає 35 МВт.

У межах розвитку хабу планується будівництво власної сонячної електростанції на 30 МВт та встановлення систем накопичення енергії BESS потужністю до 20 МВт.

Логістичні можливості

Індустріальний парк пропонує гнучкі формати розміщення ділянок від 1 до 30 гектарів на одне підприємство. Хаб повністю забезпечений необхідними комунікаціями, включаючи центральне водопостачання, доступ до водних ресурсів та діючі очисні споруди.

Важливою перевагою є наявність готових приміщень, що дозволяє запустити виробництво у термін від нуля до шести місяців.

Логістична привабливість парку підсилюється інтеграцією в автомобільну та залізничну мережі, що спрощує збут продукції на внутрішній та зовнішній ринки.

Нагадаємо, 18 лютого 2026 року Кабінет Міністрів України включив BRIL PARK до Реєстру індустріальних парків. Реалізація цього проекту дозволить створити близько 390 нових робочих місць.