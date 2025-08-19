Новый стандарт скоростного интернета: в Украине разрешили использование Wi-Fi 6E

Кабинет министров Украины принял постановление №976 от 13 августа 2025 года, которым разрешил использование технологии Wi-Fi 6E (новейший стандарт скоростного интернета). Бизнес положительно оценивает это решение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

Ассоциация благодарна Министерству цифровой трансформации, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций и другим соприкасающимся органам за учет позиции бизнеса и конструктивный диалог.

ЕБА неоднократно отмечала важность этого шага. По словам экспертов Ассоциации:

Большинство нового оборудования (смартфоны, ноутбуки, телевизоры, роутеры) уже поддерживает Wi-Fi 6E. Однако без разрешения правительства эту технику невозможно было сертифицировать в Украине.

Отсутствие разрешения ограничивало доступ потребителей к новейшим цифровым решениям и сдерживало поставки современной электроники.

В то время как Wi-Fi 6E уже несколько лет активно используется в странах ЕС и других развитых государствах, Украина до сих пор оставалась позади.

Почему это важно?

Принятие постановления правительства позволяет гармонизировать регуляторные условия из ЕС и разрешить импорт современного оборудования без блокирования в нем возможностей для использования радиотехнологии Wi-Fi 6E.

Wi-Fi 6E необходим для бизнеса

Современное оборудование с поддержкой Wi-Fi 6E уже широко доступно в большинстве стран мира, включая ЕС, а в некоторых странах даже обсуждают внедрение технологии Wi-Fi 7. Однако Украина входит в небольшое количество государств, которые до сих пор не разрешили использование Wi-Fi 6E на своей территории.

Задержка во внедрении этой технологии негативно влияла на возможности легальных поставок нового оборудования в Украину, поскольку производители не имели возможности сертифицировать такие устройства в рамках действующего законодательства.

Это ограничивает доступ украинских потребителей к новейшим интернет-технологиям и современному оборудованию, которое уже активно используется в других странах.

Радиотехнология Wi-Fi 6E была принята еще в 2020 году, а мировое производство оборудования с поддержкой Wi-Fi 6E было начато в 2021 году. Согласно информации Wi-Fi Alliance, радиотехнология Wi-Fi 6E разрешена к использованию в ЕС и большинстве стран мира за исключением некоторых стран Африки. Кроме того, некоторые страны уже начали обсуждение возможности внедрения следующей технологии Wi-Fi 7 (6425-7125 МГц).