Новий стандарт швидкісного інтернету: в Україні дозволили використання Wi-Fi 6E

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №976 від 13 серпня 2025 року, якою дозволив використання технології Wi-Fi 6E (новітній стандарт швидкісного інтернету). Бізнес позитивно оцінює це рішення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

Асоціація вдячна Міністерству цифрової трансформації, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, та іншим дотичним органам за врахування позиції бізнесу і конструктивний діалог.

ЄБА неодноразово наголошувала на важливості цього кроку. За словами експертів Асоціації:

Більшість нового обладнання (смартфони, ноутбуки, телевізори, роутери) вже підтримує Wi-Fi 6E. Однак без дозволу уряду цю техніку було неможливо сертифікувати в Україні.

Відсутність дозволу обмежувала доступ споживачів до новітніх цифрових рішень та стримувала постачання сучасної електроніки.

У той час, як Wi-Fi 6E вже кілька років активно використовується в країнах ЄС та інших розвинених державах, Україна досі залишалася позаду.

Чому це важливо?

Прийняття постанови уряду дає змогу гармонізувати регуляторні умови з ЄС та дозволити імпорт сучасного обладнання без блокування в ньому можливостей для використання радіотехнології Wi–Fi 6E.

Wi-Fi 6E необхідний для бізнесу

Сучасне обладнання з підтримкою Wi-Fi 6E вже широко доступне в більшості країн світу, включаючи ЄС, а в деяких країнах навіть обговорюють впровадження технології Wi-Fi 7. Однак Україна входить до невеликої кількості держав, які досі не дозволили використання Wi-Fi 6E на своїй території.

Затримка у впровадженні цієї технології негативно впливала на можливості легального постачання нового обладнання в Україну, оскільки виробники не мали можливості сертифікувати такі пристрої в межах чинного законодавства.

Це обмежує доступ українських споживачів до новітніх інтернет-технологій та сучасного обладнання, яке вже активно використовується в інших країнах.

Радіотехнологія Wi-Fi 6E була прийнята ще у 2020 році, а світове виробництво обладнання з підтримкою Wi-Fi 6E було розпочате в 2021 році. Згідно з інформацією Wi-Fi Alliance радіотехнологія Wi-Fi 6E дозволена до використання в ЄС і більшості країн світу за виключенням деяких країн Африки. Крім того, деякі країни вже почали обговорення можливості щодо запровадження наступної технології Wi-Fi 7 (6425-7125 МГц).