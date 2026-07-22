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Новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк

Президент
Новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке указов по замене руководства Вооруженных сил Украины. По результатам решений, принятых вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой, новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен генерал-майор Игорь Скибюк.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы государства.

По словам президента, Александр Сырский и Андрей Гнатов продолжат служить защите государства на других должностях.

Организационные решения и мобилизация

При обсуждении кадровых и структурных изменений были определены ключевые направления развития Сил обороны:

  • Развитие киберсил и усиление возможностей подразделений;
  • Усовершенствование системы подготовки воинов и развитие корпусной системы;
  • Эффективность мобилизации: главы государства подчеркнули, что практический и эффективный процесс мобилизации является приоритетом для обеспечения способности ВСУ выполнять оборонные задачи.

Отдельно Президент отметил работу по обеспечению дальнобойных и средней дальности ударов по объектам РФ, а также поблагодарил Силы обороны за выполнение плана дальнобойных санкций. Решением поставок для этих операций занимается Евгений Хмара по результатам консультаций с боевыми командирами и производителями оружия.

Оборонные программы и ситуация на фронте

Зеленский также сообщил об анализе ситуации на фронте, в частности на Александровском направлении и Донбассе, и поблагодарил подразделения за выполнение операций.

В сфере защиты неба определены шаги по реализации нескольких ключевых инициатив:

  • Антибаллистическая программа "Фрея";
  • Сотрудничество с США по лицензированию производства систем Patriot;
  • Общие оборонные программы с европейскими партнерами.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил, что Михаил Драпатый возглавит ВСУ вместо Александра Сырского.

Автор:
Максим Кольц