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Новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке указов по замене руководства Вооруженных сил Украины. По результатам решений, принятых вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой, новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен генерал-майор Игорь Скибюк.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы государства.
По словам президента, Александр Сырский и Андрей Гнатов продолжат служить защите государства на других должностях.
Организационные решения и мобилизация
При обсуждении кадровых и структурных изменений были определены ключевые направления развития Сил обороны:
- Развитие киберсил и усиление возможностей подразделений;
- Усовершенствование системы подготовки воинов и развитие корпусной системы;
- Эффективность мобилизации: главы государства подчеркнули, что практический и эффективный процесс мобилизации является приоритетом для обеспечения способности ВСУ выполнять оборонные задачи.
Отдельно Президент отметил работу по обеспечению дальнобойных и средней дальности ударов по объектам РФ, а также поблагодарил Силы обороны за выполнение плана дальнобойных санкций. Решением поставок для этих операций занимается Евгений Хмара по результатам консультаций с боевыми командирами и производителями оружия.
Оборонные программы и ситуация на фронте
Зеленский также сообщил об анализе ситуации на фронте, в частности на Александровском направлении и Донбассе, и поблагодарил подразделения за выполнение операций.
В сфере защиты неба определены шаги по реализации нескольких ключевых инициатив:
- Антибаллистическая программа "Фрея";
- Сотрудничество с США по лицензированию производства систем Patriot;
- Общие оборонные программы с европейскими партнерами.
Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил, что Михаил Драпатый возглавит ВСУ вместо Александра Сырского.