Новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке указов по замене руководства Вооруженных сил Украины. По результатам решений, принятых вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой, новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен генерал-майор Игорь Скибюк.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы государства.

По словам президента, Александр Сырский и Андрей Гнатов продолжат служить защите государства на других должностях.

Организационные решения и мобилизация

При обсуждении кадровых и структурных изменений были определены ключевые направления развития Сил обороны:

Развитие киберсил и усиление возможностей подразделений;

Усовершенствование системы подготовки воинов и развитие корпусной системы;

Эффективность мобилизации: главы государства подчеркнули, что практический и эффективный процесс мобилизации является приоритетом для обеспечения способности ВСУ выполнять оборонные задачи.

Отдельно Президент отметил работу по обеспечению дальнобойных и средней дальности ударов по объектам РФ, а также поблагодарил Силы обороны за выполнение плана дальнобойных санкций. Решением поставок для этих операций занимается Евгений Хмара по результатам консультаций с боевыми командирами и производителями оружия.

Оборонные программы и ситуация на фронте

Зеленский также сообщил об анализе ситуации на фронте, в частности на Александровском направлении и Донбассе, и поблагодарил подразделения за выполнение операций.

В сфере защиты неба определены шаги по реализации нескольких ключевых инициатив:

Антибаллистическая программа "Фрея";

Сотрудничество с США по лицензированию производства систем Patriot;

Общие оборонные программы с европейскими партнерами.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил, что Михаил Драпатый возглавит ВСУ вместо Александра Сырского.