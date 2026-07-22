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Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк

Президент
Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку указів щодо заміни керівництва Збройних Сил України. За результатами рішень, ухвалених разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою, новим начальником Генерального штабу ЗСУ призначено генерал-майора Ігоря Скибюка.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву глави держави.

За словами Президента, Олександр Сирський та Андрій Гнатов продовжать служити захисту держави на інших посадах.

Організаційні рішення та мобілізація

Під час обговорення кадрових і структурних змін було визначено ключові напрямки розвитку Сил оборони:

  • Розвиток кіберсил та посилення можливостей підрозділів;
  • Вдосконалення системи підготовки воїнів та розвиток корпусної системи;
  • Ефективність мобілізації: у глави держави підкреслили, що практичний та ефективний процес мобілізації є пріоритетом для забезпечення здатності ЗСУ виконувати оборонні завдання.

Окремо Президент відзначив роботу щодо забезпечення далекобійних і середньої дальності ударів по об'єктах РФ, а також подякував Силам оборони за виконання плану далекобійних санкцій. Вирішенням питань постачання для цих операцій займається Євгеній Хмара за результатами консультацій із бойовими командирами та виробниками зброї.

Оборонні програми та ситуація на фронті

Зеленський також повідомив про аналіз ситуації на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку та Донеччині, та подякував підрозділам за виконання операцій.

У сфері захисту неба визначено кроки для реалізації кількох ключових ініціатив:

  • Антибалістична програма "Фрея";
  • Співпраця зі США щодо ліцензування виробництва систем Patriot;
  • Спільні оборонні програми з європейськими партнерами.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оголосив, що Михайло Драпатий очолить ЗСУ замість Олександра Сирського.

Автор:
Максим Кольц