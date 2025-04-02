Обучение для женщин и ветеранов: стартовала регистрация на курсы переквалификации

Проект Reskilling Ukraine в сотрудничестве с Министерством экономики объявил о старте регистрации на безвозмездные курсы переквалификации для женщин и ветеранов. В 2025 году 700 женщин и 100 ветеранов смогут овладеть профессией водителя грузового или пассажирского транспорта, автомеханики или монтажника солнечных электростанций.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"В этом году наши партнеры расширили перечень профессий, которые могут овладеть женщинами, и в которых они традиционно меньше представлены, чем мужчины. Также дополнительные возможности для профессионального развития получат ветераны, возвращающиеся в гражданскую жизнь», — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Учебные программы для женщин

В рамках программы OnTrack участницы могут выбрать одну из шести профессий:

водитель грузовика (категория C);

водитель грузовика (категория CE);

водитель пассажирского автобуса (категория D);

автомеханика;

монтажница солнечных электростанций;

оператор экскаватора и погрузчика.

К участию могут принять участие женщины из любого региона Украины, независимо от места жительства. Программа включает в себя теоретические и практические занятия, которые будут проходить в Киеве, Виннице, Тернополе или Кременце.

Подать заявку можно до 1 мая 2025 года.

Учебные программы для ветеранов

Для ветеранов, уволившихся со службы не менее 6 месяцев назад, создана программа UNIT 6.0. Они могут овладеть специальностями:

монтажник солнечных электростанций;

карьерный консультант-ветеран.

Конечный срок подачи заявок – 4 апреля 2025 года.

Продолжительность обучения по программам для женщин и ветеранов составляет от 3 до 6 недель. Участие в проекте бесплатно. Расходы на проживание и питание при прохождении практики покрываются Reskilling Ukraine.

Подробная информация и анкета доступны по ссылке.

Дефицит рабочих рук

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов — это главные вызовы для правительства на рынке труда.