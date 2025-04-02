Навчання для жінок і ветеранів: стартувала реєстрація на курси перекваліфікації

Проєкт Reskilling Ukraine у співпраці з Міністерством економіки оголосив про старт реєстрації на безоплатні курси перекваліфікації для жінок і ветеранів. У 2025 році 700 жінок і 100 ветеранів зможуть опанувати професії водійки вантажного або пасажирського транспорту, автомеханікині чи монтажника сонячних електростанцій.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Цього року наші партнери розширили перелік професій, які можуть опанувати жінки, і в яких вони традиційно менше представлені, ніж чоловіки. Також додаткові можливості для професійного розвитку отримають ветерани, які повертаються до цивільного життя», — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Навчальні програми для жінок

У межах програми OnTrack учасниці можуть обрати одну з шести професій:

водійка вантажівки (категорія C);

водійка вантажівки (категорія CE);

водійка пасажирського автобуса (категорія D);

автомеханікиня;

монтажниця сонячних електростанцій;

операторка екскаватора та навантажувача.

До участі можуть долучитися жінки з будь-якого регіону України, незалежно від місця проживання. Програма включає теоретичні та практичні заняття, які проходитимуть у Києві, Вінниці, Тернополі або Кременці.

Подати заявку можна до 1 травня 2025 року.

Навчальні програми для ветеранів

Для ветеранів, які звільнилися зі служби не менш ніж 6 місяців тому, створена програма UNIT 6.0. Вони можуть опанувати спеціальності:

монтажник сонячних електростанцій;

кар’єрний консультант-ветеран.

Кінцевий термін подачі заявок – 4 квітня 2025 року.

Тривалість навчання за програмами для жінок та ветеранів складає від 3 до 6 тижнів. Участь у проєкті є безоплатною. Витрати на проживання та харчування під час проходження практики покриваються Reskilling Ukraine.

Детальна інформація та анкета для участі доступні за посиланням.

Дефіцит робочих рук

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом із працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці.