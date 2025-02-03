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Одесса и Днепр оказались в двадцатке лидеров по уровню преступности среди городов в Европе

Одесса
Одесса вошла в двадцатку самых опасных городов Европы. Фото: yug.today

Международный проект Numbeo опубликовал рейтинг безопасности городов Европы, согласно которому пять украинских городов попали в сотню самых опасных. Одесса и Днепр вошли в первую двадцатку.

Как свидетельствуют данные рейтинга, Одесса заняла 17-е место, а Днепр – 20-е. Также в этот список вошли еще три украинских города, однако они занимают более низкие позиции. В частности, Харьков находится на 42-м месте, Киев – на 51, а на 79-м – Львов. Всего в рейтинг входят 149 европейских городов.

Фото 2 — Одесса и Днепр оказались в двадцатке лидеров по уровню преступности среди городов в Европе
Рейтинг опасных городов Европы. Скриншот из Numbeo

В топ-5 самых опасных городов вошли:

  • Брэдфорд, Великобритания
  • Марсель, Франция
  • Ковентри, Великобритания
  • Бирмингем, Великобритания
  • Неаполь, Италия.

На последнем месте рейтинга Гаага (Нидерланды) занимает 149-е место.

Сервис Numbeo

Международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран. Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и доход, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в пути на работу. Numbeo формируют пользователи ресурса по всему миру. Сейчас это одна из самых больших баз данных о ценах в городах. Ее основал бывший программист Google в 2009 году.

Ранее, по данным этого рейтинга, Киев оказался на 125 месте по стоимости жизни среди 141 города в европейских странах. Кроме него в списке, который обновляется каждые полгода, находятся Днепр (126-е место), Одесса (130), Львов (131) и Харьков (132).

Автор:
Татьяна Бессараб