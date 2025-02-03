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Одеса та Дніпро опинились у двадцятці лідерів за рівнем злочинності серед міст в Європі

Одеса
Одеса увійшла в двадцятку найнебезпечніших міст Європи. Фото: yug.today

Міжнародний проєкт Numbeo опублікував рейтинг безпеки міст Європи, згідно з яким п'ять українських міст потрапили до сотні найнебезпечніших. Одеса та Дніпро увійшли в першу двадцятку.

Як свідчать дані рейтингу, Одеса посіла 17-те місце, а Дніпро - 20-те. Також до цього списку увійшли ще три українських міста, однак вони займають нижчі позиції. Зокрема, Харків знаходиться на 42-му місці, Київ — на 51, а на 79-му — Львів. Загалом до рейтингу входять 149 європейських міст.

Фото 2 — Одеса та Дніпро опинились у двадцятці лідерів за рівнем злочинності серед міст в Європі
Рейтинг небезпечних міст Європи. Скріншот з Numbeo.

У топ-5 найнебезпечніших міст увійшли:

  • Бредфорд, Велика Британія 
  • Марсель, Франція
  • Ковентрі, Велика Британія
  • Бірмінгем, Велика Британія
  • Неаполь, Італія.

На останньому місці рейтингу Гаага (Нідерланди) — воно займає 149-те місце.

Сервіс Numbeo

Міжнародний проєкт Numbeo щорічно складає рейтинг якості життя серед країн. Рівень життя автори оцінюють за такими критеріями: клімат, рівень забруднення довкілля, купівельна спроможність населення, співвідношення цін на житло і доходу, вартість життя, рівень безпеки, якість охорони здоров'я, час у дорозі на роботу. Numbeo формують користувачі ресурсу з усього світу. Наразі це одна з найбільших баз даних про ціни в містах. Її заснував колишній програміст Google у 2009 році.

Раніше, за даними цього рейтингу, Київ опинився на 125-му місці за вартістю життя серед 141 міста у європейських країнах. Окрім нього в списку, який оновлюється кожні пів року, присутні Дніпро (126-е місце), Одеса (130), Львів (131) та Харків (132).

Автор:
Тетяна Бесараб