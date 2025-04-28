Один из крупнейших фармдистрибьюторов Украины пытается избежать продажи своей российской доли

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) заявляет, что не допустит владельцев арестованного ООО "Вента.ЛТД", одного из трех крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в Украине, в управление.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Напомним, на прошлой неделе АРМА объявило конкурс на управление корпоративными правами ООО "Вента.ЛТД" — одной из крупнейших фармкомпаний Украины. Речь идет о 24% уставного капитала.

В настоящее время владельцы арестованной компании хотят повлиять на конкурс по управлению корпоративными правами.

Так, одну из жалоб на условия конкурса подала компания, конечным бенефициаром которой является сам директор и один из владельцев "Вента.ЛТД".

"Такая активность – еще одно свидетельство, почему основной принцип нашей работы – недопуск собственников и связанных лиц к управлению активами", — отмечают в АРМА.

Там подчеркивают, что если владельцам резонансных ТРЦ, подсанкционным лицам и политикам, коррупционерам, предателям разрешить управлять их арестованными активами, это угроза всей антикоррупционной и правовой системе государства.

Пока жалобы зарегистрированы в системе Prozorro, а Антимонопольный комитет Украины должен вынести решение.

В АРМА подчеркнули, что ни один собственник не будет управлять арестованным активом.

О "Вента.ЛТД"

Общество с ограниченной ответственностью «Вента.ЛТД» было создано в Днепре в январе 1995 года. На сегодняшний день ООО «Вента.ЛТД» является крупным национальным дистрибьютором лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения и входит в тройку крупнейших дистрибьюторов Украины.

За данным You Control, компания имеет филиалы в Киеве, Одессе, Тернополе и Днепре, а также представительства во Львове, Виннице и Харькове. Совокупная площадь аптечных складов составляет более 28 тысяч квадратных метров. В 2020 году выручка компании превысила 13 миллиардов гривен.

Доля в уставном капитале предприятия находится под арестом в рамках уголовного производства по растрате имущества, уклонению от уплаты налогов, отмыванию средств и коллаборационизму. Следствие установило связи должностных лиц компании с Российской Федерацией.

В этой связи 24% корпоративных прав компании передано в управление АРМА.