Один з найбільших фармдистриб’юторів України намагається уникнути продажу своєї російської частки

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявляє, що не допустить власників арештованого ТОВ "Вента.ЛТД", одного з трьох найбільших фармацевтичних дистриб’юторів в Україні, до управління.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Нагадаємо, минулого тижня АРМА оголосило конкурс на управління корпоративними правами ТОВ "Вента.ЛТД" — однієї з найбільших фармкомпаній України. Йдеться про 24% статутного капіталу.

Наразі власники арештованої компанії хочуть вплинути на конкурс з управління корпоративними правами.

Так, одну із скарг на умови конкурсу подала компанія, кінцевим бенефіціаром якої є сам директор та один з власників "Вента.ЛТД".

"Така активність — ще одне свідчення, чому основний принцип нашої роботи — недопуск власників та пов’язаних осіб до управління активами", - зауважують в АРМА.

Там підкреслюють, що якщо власникам резонансних ТРЦ, підсанкційним особам та політикам, корупціонерам, зрадникам дозволити управляти їх арештованими активами — це загроза усій антикорупційній та правовій системі держави.

Наразі скарги зареєстровані у системі Prozorro, а Антимонопольний комітет України повинен винести рішення.

В АРМА наголосили, що жоден власник не управлятиме арештованим активом. Управлятиме тільки незалежний управитель — в інтересах держави і суспільства.

Про "Вента.ЛТД"

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вента.ЛТД» було створено в Дніпрі в січні 1995 року.На сьогоднішній день ТОВ «Вента.ЛТД» є великим національним дистриб'ютором лікарських препаратів і товарів медичного призначення і входить в трійку найбільших дистриб'юторів України.

За даними You Control, компанія має філії у Києві, Одесі, Тернополі та Дніпрі, а також представництва у Львові, Вінниці та Харкові. Сукупна площа аптечних складів становить понад 28 тисяч квадратних метрів. У 2020 році виручка компанії перевищила 13 мільярдів гривень.

Частка у статутному капіталі підприємства перебуває під арештом у межах кримінального провадження щодо розтрати майна, ухилення від сплати податків, відмивання коштів та колабораціонізму. Слідство встановило зв’язки посадових осіб компанії з Російською Федерацією.

У зв’язку з цим 24% корпоративних прав компанії передано в управління АРМА.