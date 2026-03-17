Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,22

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Один из самых дорогих отелей в Днепре временно закрылся: что известно

отель рецепция
В отеле уже невозможно выполнить онлайн бронирование. / SOHO

Комплекс SOHO в Днепре прекращает свою работу из-за конфликта между совладельцами. В команде говорят, что бренд существует и продолжит работу в другой локации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Instagram-страницу бренда.

Из информации, обнародованной командой SOHO, следует: сеть прекращает существование из-за "окончательного разрыва между совладельцами".

"Из-за конфликта с совладельцами, окончательного разрыва между ними, из-за незаконных действий и недостойного поведения одного из совладельцев SOHO приостанавливает деятельность на данной локации",  сообщается в соцсети.

Источник: Instagram/SOHO

Коллектив уверяет, что очень скоро бренд откроет свои двери в новом месте. Но когда именно это произойдет – не сообщают.

Забронировать номер в отеле SOHO через booking уже невозможно.

Владелец комплекса Злата Головий пока не вышла на связь с Delo.ua.

Справка:

Комплекс SOHO – это бутик-отель, ресторан и ночной клуб, фитнес-клуб и салон красоты в Днепре. Комплекс предоставляет услуги в сегменте премиум и люкс.

Напомним, налоги от туризма в 2025 году очень выросли, достигнув 4 млрд 426,2 млн грн, что на 50,6% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Автор:
Ярослава Тюпка