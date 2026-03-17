Один из самых дорогих отелей в Днепре временно закрылся: что известно

Комплекс SOHO в Днепре прекращает свою работу из-за конфликта между совладельцами. В команде говорят, что бренд существует и продолжит работу в другой локации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Instagram-страницу бренда.

Из информации, обнародованной командой SOHO, следует: сеть прекращает существование из-за "окончательного разрыва между совладельцами".

"Из-за конфликта с совладельцами, окончательного разрыва между ними, из-за незаконных действий и недостойного поведения одного из совладельцев SOHO приостанавливает деятельность на данной локации", – сообщается в соцсети.

Коллектив уверяет, что очень скоро бренд откроет свои двери в новом месте. Но когда именно это произойдет – не сообщают.

Забронировать номер в отеле SOHO через booking уже невозможно.

Владелец комплекса Злата Головий пока не вышла на связь с Delo.ua.

Справка:

Комплекс SOHO – это бутик-отель, ресторан и ночной клуб, фитнес-клуб и салон красоты в Днепре. Комплекс предоставляет услуги в сегменте премиум и люкс.

