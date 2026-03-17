Один із найдорожчих готелів у Дніпрі тимчасово закрився: що відомо

У готелі вже неможливо здійснити бронювання онлайн. / SOHO

Комплекс SOHO у Дніпрі припиняє свою роботу через конфлікт між співвласниками. У команді говорять, що бренд існує і продовжить свою роботу в іншій локації. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Instagram-сторінку бренду.

З інформації, що оприлюднила команда SOHO, випливає: мережа припиняє існування через “остаточний розрив між співвласниками”. 

“Через конфлікт із співвласниками, остаточний розрив між ними, через незаконні дії та негідну поведінку одного із співвласників SOHO призупиняє діяльність на даній локації”, - повідомляється в соцмережі.

Колектив запевняє, що дуже скоро бренд відкриє свої двері в новому місці. Але коли саме це станеться - не повідомляють.

Забронювати номер у готелі SOHO через booking вже неможливо. 

Власниця комплексу Злата Головій поки не вийшла на зв’язок із Delo.ua.

Довідка:

Комплекс SOHO - це бутик-готель, ресторан та нічний клуб, фітнес-клуб та салон краси в Дніпрі. Комплекс надає послуги в сегменті преміум та люкс.

Нагадаємо, податки від туризму у 2025 році дуже зросли, сягнувши 4 млрд 426,2 млн грн, що на 50,6% більше порівняно з показником 2024 року.

Ярослава Тюпка