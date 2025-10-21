Одна из старейших сетей супермаркетов Киева объявила о закрытии: вместо них появятся новые "Сільпо"

Одна из старейших сетей супермаркетов в Киеве "Континент" официально заявила о своем закрытии.

Как пишет Delo.ua, об этом ритейлер сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы были рядом с вами много лет. Теперь пора попрощаться", – говорится в сообщении.

Последний магазин сети, расположенный по ул. Кудряшова 20В будет работать до 3 ноября. В компании отметили, что перед полной ликвидацией проходит финальная распродажа со скидками.

О "Континенте"

Согласно данным Украинского совета торговых центров, сеть "Континент" открыла первый магазин в Киеве еще в 1993 году.

В 1996 году заработал первый полноценный супермаркет, впоследствии появились точки на Якуба Коласа (1998), проспекте Свободы (2004), Дмитровской (2011) и Кудряшова (2013).

В 2016 году ритейлер провел ребрендинг, однако не смог удержаться на рынке.

Ранее у "Континента" было пять торговых точек в Киеве.

Известно, что магазины "Континента" займут сеть "Сильпо". На Work.ua и OLX появились вакансии от "Сільпо" именно по этим адресам.

Согласно информации "Опендатабот", конечными бенефициарными владельцами ООО "Континент Фуд" являются Кондратий Людмила и Кондратий Олег. Официально в компании насчитывается 69 человек.

В 2024 году ООО "Континент Фуд" имело чистую прибыль в 1,26 млн. грн.

Недавно польские СМИ сообщили, что принадлежащая украинской Fozzy Group сеть "Сільпо", которая уже несколько лет стремится выйти на польский рынок, может приобрести магазины в Польше французского ритейлера Carrefour.

Комментируя информацию о выходе на польский рынок изданию Forbes Украина, пресс-служба Fozzy Group заявила, что информация "не соответствует действительности". Официальная позиция: все супермаркеты сети "Сільпо" – только в Украине.

По состоянию на конец июня 2025 840 магазинов в Украине работали под брендами "Сільпо".