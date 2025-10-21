Одна з найстаріших мереж супермаркетів Києва оголосила про закриття: замість них з’являться нові "Сільпо"

Одна з найстаріших мереж супермаркетів у Києві "Континент" офіційно заявила про своє закриття.

Як пише Delo.ua, про це ритейлер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ми були поруч із вами багато років. Тепер час попрощатися", – йдеться у повідомленні.

Останній магазин мережі, що розташований на вул. Кудряшова 20В, працюватиме до 3 листопада. У компанії зазначили, що перед повною ліквідацією проходить фінальний розпродаж зі знижками.

Про "Континент"

Згідно з даними Української ради торговельних центрів, мережа "Континент" відкрила перший магазин у Києві ще в 1993 році.

У 1996-му запрацював перший повноцінний супермаркет, згодом з’явилися точки на Якуба Коласа (1998), проспекті Свободи (2004), Дмитрівській (2011) та Кудряшова (2013).

У 2016 році ритейлер провів ребрендинг, однак не зміг втриматися на ринку.

Раніше "Континент" мав п’ять торгових точок у Києві.

Відомо, що магазини "Континенту" займе мережа "Сільпо". На Work.uaта OLX з’явилися вакансії від "Сільпо" саме за цими адресами.

Згідно з інформацією "Опендатабот", кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Континент Фуд", є Кондратій Людмила та Кондратій Олег. Офіційно в компанії налічується 69 працівників.

У 2024 році ТОВ "Континент Фуд" мало чистий прибуток у 1,26 млн грн.

Нещодавно польські ЗМІ повідомили, що мережа "Сільпо", яка належить українській Fozzy Group і яка вже кілька років прагне вийти на польський ринок, може придбати магазини у Польщі французького ритейлера Carrefour.

Коментуючи інформацію про вихід на польський ринок виданню "Forbes Україна", пресслужба Fozzy Group заявила, що інформація "не відповідає дійсності". Офіційна позиція: усі супермаркети мережі "Сільпо" – лише в Україні.

Станом на кінець червня 2025 року 840 магазинів в Україні працювали під брендами "Сільпо".