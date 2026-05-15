Одного из крупнейших дистрибьюторов лекарства в Украине оштрафовали на 7 млн грн: причина

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны — СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" — более 7 млн грн за предоставление неполных данных во время проверки рынка лекарств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Регулятор признал нарушением законодательства о защите экономической конкуренции представление в неполном объеме информации по требованию АМКУ в установленный им срок и наложил на компанию штраф.

Сумма штрафа составляет 7094355 гривен.

Основанием для проверки явилось исследование соблюдения участниками фармацевтического рынка законодательства о защите экономической конкуренции. В мае 2025 года АМКУ направил "Оптими-Фарм" запрос о предоставлении соответствующих данных – однако компания ответила не в полном объеме.

При рассмотрении дела компания признала факт нарушения, которое было учтено при определении размера санкций.

Предварительное расследование по "Оптима-Фарм"

СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" – второй по размеру фармацевтический дистрибьютор в Украине. Компания является оптовым поставщиком лекарственных средств и поставляет лекарства до более чем 17 000 точек доставки по всей стране.

Это не первый конфликт компании с регулятором.

Ранее АМКУ признал ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" виновными в антиконкурентных согласованных действиях на рынке оптовой реализации лекарственных средств. Компании устанавливали равные цены на популярные препараты, ограничивая конкуренцию. За это АМКУ наложил на них штрафы на общую сумму более 4 млрд гривен.

Тогда было установлено, что согласованные действия двух дистрибьюторов привели к совместному наращиванию их долей на рынке за период нарушения на 17%. Также зафиксирован существенный рост финансовых результатов обеих компаний. Нынешний штраф – отдельное дело, связанное уже не с ценовым сговором, а с невыполнением информационных требований при проверке.