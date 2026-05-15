Одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні оштрафували на понад 7 млн грн: причина

засідання АМКУ
Антимонопольний комітет оштрафував одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні / АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував одного з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів країни - СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" - на понад 7 млн грн за подання неповних даних під час перевірки ринку ліків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Регулятор визнав порушенням законодавства про захист економічної конкуренції подання в неповному обсязі інформації на вимогу АМКУ у встановлений ним строк і наклав на компанію штраф.

Сума штрафу становить 7 094 355 гривень.

Підставою для перевірки стало дослідження дотримання учасниками фармацевтичного ринку законодавства про захист економічної конкуренції. У травні 2025 року АМКУ направив "Оптімі-Фарм" запит про надання відповідних даних - однак компанія відповіла не в повному обсязі.

Під час розгляду справи компанія визнала факт порушення, що було враховано при визначенні розміру санкцій.

Попереднє розслідування щодо "Оптіма-Фарм"

СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" - другий за розміром фармацевтичний дистриб'ютор в Україні. Компанія є оптовим постачальником лікарських засобів і постачає ліки до понад 17 000 точок доставки по всій країні.

Це не перший конфлікт компанії з регулятором. 

Раніше АМКУ визнав ТОВ "БаДМ" та СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" винними в антиконкурентних узгоджених діях на ринку оптової реалізації лікарських засобів. Компанії встановлювали однакові ціни на популярні препарати, обмежуючи конкуренцію. За це АМКУ наклав на них штрафи загальною сумою понад 4 млрд гривень.

Тоді встановили, що узгоджені дії двох дистриб'юторів призвели до спільного нарощення їхніх часток на ринку за період порушення на 17%. Також зафіксували суттєве зростання фінансових результатів обох компаній. Нинішній штраф - окрема справа, пов'язана вже не з ціновою змовою, а з невиконанням інформаційних вимог під час перевірки.

Автор:
Світлана Манько