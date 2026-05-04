Около 85% импортных сыров в Украину завозят из Польши

В 2025 году в Украину было импортировано до 16 тыс. т твердых сыров, большую часть из которых, а именно примерно 80-85%, завезли из Польши.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал заместитель директора по экспорту ООО "Национальная сырная компания" Юрий Шаблиенко в комментарии "Укринформу".

Причины роста импорта

"По результатам 2025 года доля европейского импорта в категории сыра достигла 42%. Если говорить о твердых видах сыра, то в Украину ввезено было около 16 тыс. т. Это плюс 14% к 2024 году. Среди этого объема 80-85% - это продукция польских производителей", - сообщил эксперт.

Он объяснил, что причин роста импорта несколько:

  • из-за географической близости логистика из Польши кратчайшая;
  • после вступления в ЕС польская молочная отрасль прошла значительное техническое перевооружение производственных мощностей.

"После вступления в Евросоюз польские заводы купили новое оборудование. И на сегодняшний день, если сравнивать, скажем, с немецкими производителями, у польских линии более новые, поэтому и более эффективные", - подчеркнул Шаблиенко.

Конкуренция между польскими и украинскими сырами

Комментируя предстоящую конкуренцию на европейском рынке между украинской и польской молочной продукцией, эксперт прогнозирует, что "будет сложно".

"Это будут дополнительные вызовы для нашей отрасли. Но перспективы есть. Выживут самые сильные и те, чья продукция будет отвечать достаточно жестким требованиям ЕС", - отметил Шаблиенко.

Он считает, что поляки и дальше останутся основными конкурентами, но украинские производители после вступления Украины в ЕС будут иметь те же преимущества, что имели в свое время польские – доступ к ресурсам на переоснащение производства. И тогда уже украинские производственные линии будут более современными и технологичными.

Отметим, что доля импортных сыров в Украине продолжает расти, что создает риски для отечественной молочной отрасли и может привести к потере украинскими производителями доминирующих позиций уже в этом году.

Украинская молочная отрасль требует немедленной реакции правительства, предупреждая об угрозе национальному производству.

Украинские производители вынуждены сокращать выпуск сыров из-за усиления конкуренции с дешевой импортной европейской продукцией.

Автор:
Светлана Манько