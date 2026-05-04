Близько 85% імпортних сирів в Україну завозять з Польщі

У 2025 році в Україну було імпортовано до 16 тис. т твердих сирів, переважну частку з яких, а саме приблизно 80-85%, завезли з Польщі.

Як пише Delo.ua, про це розповів заступник директора з експорту ТОВ "Національна сирна компанія" Юрій Шаблієнко в коментарі "Укрінформу".

Причини зростання імпорту

"За результатами 2025 року частка європейського імпорту у категорії сири сягнула 42%. Якщо говорити про тверді види сиру, то в Україні ввезено було близько 16 тис. т. Це плюс 14% до 2024 року. Серед цього об'єму 80-85% - це продукція польських виробників", - повідомив експерт.

Він пояснив, що причин зростання імпорту кілька:

через географічну близькість логістика з Польщі найкоротша;

після вступу до ЄС польська молочна галузь пройшла значне технічне переоснащення виробничих потужностей.

"Після вступу до Євросоюзу польські заводи купили нове обладнання. І на сьогодні, якщо порівнювати, скажімо, з німецькими виробниками, у польських лінії більш нові, тому і більш ефективні", - підкреслив Шаблієнко.

Конкуренція між польськими та українськими сирами

Коментуючи майбутню конкуренцію на європейському ринку між українською та польською молочною продукцією, експерт прогнозує, що "буде складно".

"Це будуть додаткові виклики для нашої галузі. Але перспективи є. Виживуть найсильніші і ті, чия продукція відповідатиме доволі жорстким вимогам ЄС", - зазначив Шаблієнко.

Він вважає, що поляки і надалі залишаться основними конкурентами, але українські виробники після вступу України до ЄС матимуть ті самі переваги, що мали свого часу польські – доступ до ресурсів на переоснащення виробництва. І тоді вже українські виробничі лінії будуть більш сучасними і технологічними.

Зауважимо, частка імпортних сирів в Україні продовжує зростати, що створює ризики для вітчизняної молочної галузі та може призвести до втрати українськими виробниками домінуючих позицій вже цьогоріч.

Українська молочна галузь вимагає негайної реакції уряду, попереджаючи про загрозу для національного виробництва.

Українські виробники змушені скорочувати випуск сирів через посилення конкуренції з дешевою імпортною європейською продукцією.