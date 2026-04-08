Оливковый цвет и другие коды: в Украине введены дипломатические номера нового образца

Министерство иностранных дел Украины инициировало введение новых номерных знаков для транспортных средств дипломатического корпуса. Теперь они будут иметь оливковый цвет. Такое решение принято для улучшения визуальной идентификации дипломатических автомобилей в дорожном потоке и соответствия современным стандартам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил: "С сегодняшнего дня в Украине — новые дипломатические номерные знаки. И это больше, чем техническое изменение. Это — об изменении реальности. Ранее первый дипломатический номер принадлежал государству-агрессору России. Сегодня это исправлено… Теперь первый номер получают дипломаты нашего ключевого партнера. Это честное отражение реальности без инерции."

Структура и нумерация

Система формирования номеров остается неизменной:

первые три цифры – код дипломатического учреждения (посольства или представительства международной организации);

следующие три цифры – индивидуальный порядковый номер конкретного транспортного средства.

Процедура выдачи

Изготовлением и выдачей знаков занимаются сервисные центры МВД. Процесс проходит согласно установленным процедурам, что позволяет контролировать использование номеров по назначению. Обновление очередности кодов устраняет устаревшие привязки и отражает текущую поддержку Украины на международной арене.

" Введение нового формата дипломатических номерных знаков - это не только обновление внешнего вида, но и усовершенствование процессов учета и контроля. Мы работаем над тем, чтобы все процедуры были прозрачными, понятными и не создавали никаких трудностей для пользователей ", - подчеркнул начальник ГСЦ МВД Александр Малыш.

