Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Оливковый цвет и другие коды: в Украине введены дипломатические номера нового образца

В Украине ввели новые дипломатические номера/Фото: ГСЦ МВД

Министерство иностранных дел Украины инициировало введение новых номерных знаков для транспортных средств дипломатического корпуса. Теперь они будут иметь оливковый цвет. Такое решение принято для улучшения визуальной идентификации дипломатических автомобилей в дорожном потоке и соответствия современным стандартам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил: "С сегодняшнего дня в Украине — новые дипломатические номерные знаки. И это больше, чем техническое изменение. Это — об изменении реальности. Ранее первый дипломатический номер принадлежал государству-агрессору России. Сегодня это исправлено… Теперь первый номер получают дипломаты нашего ключевого партнера. Это честное отражение реальности без инерции."

Структура и нумерация

Система формирования номеров остается неизменной:

  • первые три цифры – код дипломатического учреждения (посольства или представительства международной организации);
  • следующие три цифры – индивидуальный порядковый номер конкретного транспортного средства.

Процедура выдачи

Изготовлением и выдачей знаков занимаются сервисные центры МВД. Процесс проходит согласно установленным процедурам, что позволяет контролировать использование номеров по назначению. Обновление очередности кодов устраняет устаревшие привязки и отражает текущую поддержку Украины на международной арене.

" Введение нового формата дипломатических номерных знаков - это не только обновление внешнего вида, но и усовершенствование процессов учета и контроля. Мы работаем над тем, чтобы все процедуры были прозрачными, понятными и не создавали никаких трудностей для пользователей ", - подчеркнул начальник ГСЦ МВД Александр Малыш.

Ранее Delo.ua   разбиралось в номерах и знаках серии DI. Что это за серия, почему она появилась и как получить такие номера .

Автор:
Татьяна Ковальчук