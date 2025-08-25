Номерні знаки DI: що означають та як їх оформити?

Номерні знаки серії DI на українських дорогах стають дедалі частішим явищем, але їх справжнє призначення залишається загадкою для багатьох водіїв. Що це за серія, чому вона з'явилася і як отримати такі номери – розбираємося на Delo.ua у всіх деталях цифрової революції в автомобільній реєстрації. Ці номери не мають жодного відношення до географічних регіонів України. Це принципово новий підхід до реєстрації транспортних засобів, що базується на повністю цифрових технологіях та дозволяє оформляти документи без відвідування державних установ.

Що означають нові серії номерних знаків

Українське Міністерство внутрішніх справ запровадило чотири нові серії номерних знаків, кожна з яких має своє специфічне призначення та відображає спосіб оформлення документів.

Серії DI та PD для реєстрації через Дію

Серії DI та PD призначені для автомобілів, мотоциклів та мопедів, власники яких скористалися послугами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Дія". Ці серії автоматично присвоюються транспортним засобам під час онлайн-реєстрації через офіційний додаток.

Серія DI зазвичай використовується для легкових автомобілів, а PD частіше застосовується для мотоциклів та мопедів, хоча суворого розподілу за типом транспорту не встановлено.

Серії ED та DC для Електронного кабінету водія

Альтернативні серії ED та DC призначені для власників, які оформляють документи через Електронний кабінет водія в межах єдиної інформаційної системи МВС. Цей сервіс працює паралельно з Дією та надає схожий функціонал для цифрової реєстрації.

Всі чотири серії мають спільну особливість: вони не прив'язані до жодного регіону України та створені спеціально для позначення онлайн-реєстрації як альтернативи традиційному паперовому документообігу.

Особливості серії DI та умови отримання

Серія DI стала найпопулярнішою серед нових цифрових номерів завдяки зручності та доступності через масово використовуваний додаток Дія. Однак отримання таких номерів має певні обмеження та вимоги.

Хто може отримати номери серії DI

Послуга доступна виключно фізичним особам-резидентам України, які мають підтверджений акаунт у системі Дія. Юридичні особи та підприємці поки що не можуть скористатися цією опцією та змушені оформляти документи традиційним способом.

Випадки, коли номери DI недоступні

Система має технічні обмеження, які унеможливлюють онлайн-реєстрацію в певних ситуаціях. Номери DI недоступні для автомобілів, зареєстрованих до 2013 року, якщо інформація про них відсутня в електронних реєстрах МВС.

Також неможливо отримати такі номери, якщо учасники угоди купівлі-продажу або сам транспортний засіб перебувають у розшуку правоохоронних органів. Система автоматично блокує реєстрацію до вирішення всіх юридичних питань.

Відсутність актуальних даних про місце проживання в Державному демографічному реєстрі також стає перешкодою для отримання номерів DI. У такому випадку спочатку необхідно оновити персональні дані в системі.

Покрокова процедура оформлення через Дію

Процес отримання номерних знаків серії DI максимально спрощений та автоматизований, але потребує послідовного виконання всіх кроків та уважності під час заповнення документів.

Крок 1. Підготовка документів та вхід у систему

Увійдіть у додаток Дія, використовуючи свій підтверджений акаунт, та оберіть послугу "Реєстрація транспортного засобу" або "Перереєстрація транспортного засобу" залежно від вашої ситуації. Переконайтеся, що всі ваші особисті дані в системі актуальні.

Підготуйте цифрові копії необхідних документів: договір купівлі-продажу, попереднє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи, що підтверджують право власності, та страховий поліс.

Крок 2. Заповнення заявки та вибір опцій

Ретельно заповніть всі поля електронної заявки, перевіряючи правильність введених даних. Особливу увагу приділіть технічним характеристикам автомобіля, які повинні точно відповідати документам.

На етапі вибору номерних знаків система запропонує кілька варіантів: залишити попередні номери, якщо вони вас влаштовують, або замовити нові номери серії DI. Також можна обрати спосіб доставки готових документів.

Крок 3. Оплата послуг та очікування обробки

Після успішної оплати заявка надходить на розгляд до відповідних підрозділів МВС. Зазвичай обробка займає від 1 до 3 робочих днів, але може затягнутися в пікові періоди або через технічні проблеми.

Крок 4. Отримання документів та номерних знаків

Готове свідоцтво про реєстрацію та нові номерні знаки доставляються за адресою, вказаною в заявці. Доставка здійснюється через Укрпошту або приватні кур'єрські служби залежно від обраних опцій.

При отриманні обов'язково перевірте правильність всіх даних у свідоцтві та відповідність номерних знаків замовленню. У разі виявлення помилок негайно зверніться до служби підтримки.

Переваги та недоліки номерів серії DI

Цифрова реєстрація з отриманням номерів DI має як очевидні переваги, так і певні обмеження, які варто враховувати при виборі способу оформлення документів.

Технічні характеристики та зовнішній вигляд

Номерні знаки серії DI виготовляються за тими самими технічними стандартами, що й традиційні українські номери, але мають характерні особливості, які відрізняють їх від регіональних серій.

Формат та розташування елементів

Стандартний формат номера включає дві літери DI замість традиційного регіонального коду, після яких розташовуються чотири цифри та дві літери згідно з загальноукраїнським стандартом. Наприклад: DI 1234 AB.

Колірна схема повністю відповідає діючим нормативам: чорні символи на білому фоні для легкових автомобілів, білі символи на чорному фоні для мотоциклів та мопедів.

Розмір, шрифт та взаємне розташування елементів номерного знаку суворо регламентовані та контролюються на етапі виготовлення. Це забезпечує сумісність з автоматичними системами розпізнавання номерів.

Захисні елементи та автентифікація

Номерні знаки DI мають ті самі захисні елементи, що й звичайні українські номери: голографічні наклейки, спеціальні матеріали та технології виготовлення, які ускладнюють підробку.

Кожен номерний знак має унікальний код, який прив'язується до конкретного транспортного засобу в електронних базах МВС. Це дозволяє миттєво перевіряти автентичність та законність використання номера.