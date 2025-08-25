Номери автомобілів в Україні: які коди вказують на регіон реєстрації?

Розшифровка автомобільних номерів стає дедалі більш актуальною для українських водіїв. Які коди вказують на регіон реєстрації транспортного засобу та як правильно читати державні реєстраційні знаки? Детальний аналіз системи автомобільної реєстрації України на порталі Delo.ua . Система державних реєстраційних знаків в Україні зазнала кардинальних змін за останні роки. Нова реформа автомобільної реєстрації, запроваджена з 2015 року, суттєво спростила процедури та зробила номерні знаки більш інформативними.

Структура сучасних українських автономерів

Чинна система реєстраційних знаків базується на європейських стандартах і включає буквено-цифрові комбінації з чітким регіональним розподілом. Формат номера дозволяє швидко ідентифікувати область реєстрації та тип транспортного засобу.

Основні елементи державного реєстраційного знака:

дві літери – серія номера (АА, АВ, АС тощо);

чотири цифри – порядковий номер (від 0001 до 9999);

дві літери – код регіону реєстрації (АА, АВ, АС тощо);

прапор України та код країни UA – ідентифікація держави;

голограма – захист від підробки.

Київські номери мають формат АА 0000 АА, де перші дві літери позначають серію, чотири цифри – порядковий номер, а останні дві літери АА вказують на реєстрацію в столиці. Київ має найбільшу кількість можливих комбінацій через високу щільність автомобілів.

Одеські реєстраційні знаки використовують код ВВ, харківські – АХ, дніпровські – АЕ. Кожен обласний центр має свій унікальний двобуквенний код, що спрощує географічну ідентифікацію транспортного засобу.

Коди регіонів: повний довідник областей

Територіальний розподіл кодів базується на адміністративно-територіальному устрої України. Кожна область та великі міста мають власні унікальні коди, що дозволяє точно визначити місце реєстрації автомобіля.

Коди обласних центрів та регіонів:

АА – м. Київ, Київська область

АВ – Вінницька область (Вінниця)

АС – Волинська область (Луцьк)

АЕ – Дніпропетровська область (Дніпро)

АН – Донецька область (територія під контролем України)

АМ – Житомирська область (Житомир)

АО – Закарпатська область (Ужгород)

АР – Запорізька область (Запоріжжя)

АТ – Івано-Франківська область (Івано-Франківськ)

ВА – Кіровоградська область (Кропивницький)

Львівська область використовує код ВС, Луганська (контрольована територія) – ВВ, Миколаївська – ВЕ, Полтавська – ВІ. Система дозволяє легко запам'ятати коди найбільших міст України.

ВН залишається найвпізнаванішим кодом завдяки Одесі – туристичній столиці України. Харків використовує АХ, що також легко асоціюється з назвою міста.

Спеціальні серії та винятки

Окрім стандартних регіональних кодів, існують спеціальні серії номерів для різних категорій транспортних засобів та організацій. Ці коди мають особливий статус і регулюються окремими нормативними актами.

Спеціальні категорії номерних знаків:

червоні номери – транзитні знаки для нових автомобілів;

зелені номери – електромобілі та гібридні автомобілі;

жовті номери – таксі та комерційні перевезення;

дипломатичні серії – посольства та консульства (CD, CC);

військові номери – збройні сили України (спеціальний формат).

Дипломатичні автомобілі мають унікальну систему кодування: CD (Corps Diplomatique) для дипломатичного корпусу, CC (Corps Consulaire) для консульських установ. Перші цифри вказують на країну, наступні – на ранг представника.

Електромобілі отримують зелені номерні знаки з літерою Е в серії, що забезпечує їм пільги в оплаті паркування та проїзду платними дорогами в деяких містах України.

Історична еволюція автономерів

Система автомобільних номерів України пройшла складний шлях від радянських стандартів до сучасних європейських вимог. Кожен етап реформ відображав політичні та економічні зміни в країні.

Етапи розвитку номерних систем:

1991-1995 – перехідні номери з радянськими кодами;

1995-2004 – перша національна система (синьо-жовті кольори);

2004-2015 – модернізована система з поліпшеним захистом;

2015-донині – євростандарт з регіональними кодами;

майбутні плани – цифровізація та QR-коди.

Радянська спадщина ще подекуди зустрічається на дорогах: номери зразка 1980-х років з кодами областей типу 01, 02, 03. Ці знаки поступово виводяться з обігу через зношення та заміну на сучасні стандарти.

Реформа 2015 року запровадила нинішню систему двобуквенних кодів, що значно спростила ідентифікацію регіонів і збільшила кількість можливих комбінацій для великих міст.

Технологічні рішення та захист від підробок

Сучасні українські номерні знаки використовують передові технології захисту від фальсифікації. Багатоступеневий захист робить підробку номерів економічно недоцільною та технічно складною.

Елементи захисту номерних знаків:

рефлективна плівка – світловідбиваючі властивості для нічної видимості;

голографічні елементи – захист від копіювання та підробки;

спеціальні шрифти – унікальний дизайн літер і цифр;

контрольні коди – прихована інформація для верифікації;

RFID-мітки (у перспективі) – електронна ідентифікація.

Одеські сервісні центри МВС використовують найсучасніше обладнання для виготовлення номерів з підвищеним рівнем захисту. Час виготовлення скоротився з кількох днів до 15-20 хвилин.

Київські центри реєстрації впровадили систему електронної черги та онлайн-послуг, що дозволяє заздалегідь вибрати бажану серію номера (за додаткову плату).

Регіональні особливості та статистика

Аналіз розподілу автомобільних номерів показує цікаві тенденції в автомобілізації різних регіонів України. Статистика відображає економічний розвиток та демографічні процеси в областях.

Лідери за кількістю зареєстрованих автомобілів:

Київ та область (АА) – понад 2,1 млн транспортних засобів;

Харківська область (АХ) – близько 850 тис. автомобілів;

Одеська область (ВН) – приблизно 720 тис. транспортних засобів;

Дніпропетровська область (АЕ) – близько 680 тис. автомобілів;

Львівська область (ВС) – понад 620 тис. транспортних засобів.

Закарпатська область (АО) має найвищу щільність іноземних автомобілів на єврономерах – понад 40% від загального автопарку. Це пов'язано з близькістю до кордонів ЄС та специфікою місцевого автомобільного ринку.

Херсонська область після визволення поступово відновлює систему реєстрації транспортних засобів, впроваджуючи сучасні технології обліку та верифікації.

Онлайн-сервіси та мобільні застосунки

Цифровізація автомобільних послуг дозволяє швидко отримувати інформацію про транспортний засіб за номером. Офіційні та приватні сервіси пропонують широкий спектр послуг для водіїв.

Держава в смартфоні надає можливість перевірити штрафи, статус реєстрації та технічного огляду за номером автомобіля. Сервіс інтегрований з базами МВС та Укрпошти.

Приватні сервіси типу AUTO.RIA, RSA пропонують розширену інформацію: історію власників, участь у ДТП, кредитні зобов'язання. Пошук працює як за повним номером, так і за кодом регіону.

Майбутнє української системи автомобільних номерів пов'язане з повною цифровізацією та інтеграцією в європейські бази даних. Планується впровадження QR-кодів та електронних номерних знаків з дистанційним зчитуванням інформації про транспортний засіб.