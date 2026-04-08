Читать на русском
Оливковий колір та інші коди: в Україні запровадили дипломатичні номери нового зразка
Міністерство закордонних справ України ініціювало впровадження нових номерних знаків для транспортних засобів дипломатичного корпусу. Відтепер вони матимуть оливковий колір. Таке рішення прийнято для покращення візуальної ідентифікації дипломатичних авто в дорожньому потоці та відповідності сучасним стандартам.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив: "Відсьогодні в Україні — нові дипломатичні номерні знаки. І це більше, ніж технічна зміна. Це — про зміну реальності. Раніше перший дипломатичний номер належав державі-агресору Росії. Сьогодні це виправлено… Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера. Це чесне відображення реальності без інерції минулого".
Структура та нумерація
Система формування номерів залишається незмінною:
- перші три цифри — код дипломатичної установи (посольства або представництва міжнародної організації);
- наступні три цифри — індивідуальний порядковий номер конкретного транспортного засобу.
Процедура видачі
Виготовленням та видачею знаків займаються сервісні центри МВС. Процес відбувається згідно з встановленими процедурами, що дозволяє контролювати використання номерів за призначенням. Оновлення черговості кодів усуває застарілі прив'язки та відображає поточну підтримку України на міжнародній арені.
"Запровадження нового формату дипломатичних номерних знаків — це не лише оновлення зовнішнього вигляду, а й удосконалення процесів обліку та контролю. Ми працюємо над тим, щоб усі процедури були прозорими, зрозумілими та не створювали жодних труднощів для користувачів", — підкреслив начальник ГСЦ МВС Олександр Малиш.
