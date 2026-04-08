Оливковий колір та інші коди: в Україні запровадили дипломатичні номери нового зразка

В Україні запровадили нові дипломатичні номери / Фото: ГСЦ МВС

Міністерство закордонних справ України ініціювало впровадження нових номерних знаків для транспортних засобів дипломатичного корпусу. Відтепер вони матимуть оливковий колір. Таке рішення прийнято для покращення візуальної ідентифікації дипломатичних авто в дорожньому потоці та відповідності сучасним стандартам.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив: "Відсьогодні в Україні — нові дипломатичні номерні знаки. І це більше, ніж технічна зміна. Це — про зміну реальності. Раніше перший дипломатичний номер належав державі-агресору Росії. Сьогодні це виправлено… Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера. Це чесне відображення реальності без інерції минулого".

Структура та нумерація

Система формування номерів залишається незмінною:

  • перші три цифри — код дипломатичної установи (посольства або представництва міжнародної організації); 
  • наступні три цифри — індивідуальний порядковий номер конкретного транспортного засобу.

Процедура видачі

Виготовленням та видачею знаків займаються сервісні центри МВС. Процес відбувається згідно з встановленими процедурами, що дозволяє контролювати використання номерів за призначенням. Оновлення черговості кодів усуває застарілі прив'язки та відображає поточну підтримку України на міжнародній арені.

"Запровадження нового формату дипломатичних номерних знаків — це не лише оновлення зовнішнього вигляду, а й удосконалення процесів обліку та контролю. Ми працюємо над тим, щоб усі процедури були прозорими, зрозумілими та не створювали жодних труднощів для користувачів", — підкреслив начальник ГСЦ МВС Олександр Малиш.

Раніше Delo.ua  розбиралося у номерниі знаках серії DI. Що це за серія, чому вона з'явилася і як отримати такі номери.

Автор:
Тетяна Ковальчук