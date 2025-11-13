Онлайн-кредиты превышают ссуды в отделениях банков в восемь раз

Украинцы чаще оформляют кредиты онлайн. В настоящее время доля цифровых ссуд превышает офлайн-кредитование в восемь раз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Финансовый клуб"

Как отметил директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ Игорь Яровой, если в 2019 году около 80-85% кредитов были "бумажными" – оформлялись офлайн, то сейчас эта доля упала до 10-15%, а в отдельных финансовых учреждениях – до 2%.

По его словам, большинство клиентов перешли на цифровые каналы, ведь онлайн рассрочка или карточные кредиты более удобны. Однако, по мнению банкира, офлайн-кредиты не исчезнут полностью.

"Бумажные" кредиты в магазинах почти исчезли. "Раньше в крупных магазинах техники были целые отдельные секции, где сидели по три-четыре специалиста разных банков. А сейчас в большинстве магазинов эти зоны пусты, если они еще остались. Фактически все кредитование переходит в рассрочку, оплату частями", - подчеркнул представитель онлайн-кредитования ОТП Банка Игорь Клец.

Член правления и директор по проксимиту банкинга и сети Креди Агриколь Банк Александр Куркин подчеркнул, что даже автомобили все чаще покупают онлайн.

"Сейчас и продавцы новых авто уже активно строят процессы для продажи онлайн новых машин. То есть, если клиент будет покупать машину онлайн, то что говорить о туфлях или что-то другое. Мы верим в то, что будет и оффлайн, и онлайн", - рассказал банкир.

Заметим, что большинство украинцев берут кредиты в финансовых учреждениях, чтобы покрыть ежедневные расходы - "дожить до зарплаты", оплатить лечение или коммунальные услуги.