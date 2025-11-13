Онлайн-кредити перевищують позики у відділеннях банків у вісім разів

Українці частіше оформлюють кредити онлайн. Наразі частка цифрових позик перевищує офлайн-кредитування у вісім разів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Фінансовий клуб"

Як зазначив директор департаменту роздрібного партнерського продажу ПУМБ Ігор Яровий, якщо у 2019 році близько 80-85% кредитів були "паперовими" – оформлювалися офлайн, то нині ця частка впала до 10-15%, а в окремих фінансових установах – до 2%.

За його словами, більшість клієнтів перейшли на цифрові канали, адже онлайн-розстрочка чи карткові кредити зручніші. Проте, на думку банкіра, офлайн-кредити не зникнуть повністю.

"Паперові" кредити в магазинах майже зникли. "Раніше у великих магазинах техніки були цілі окремі секції, де сиділи по три-чотири спеціалісти різних банків. А зараз в більшості магазинів ці зони порожні, якщо вони ще лишилися. Фактично все кредитування переходить у розстрочку, оплату частинами", – підкреслив представник онлайн-кредитування ОТП Банку Ігор Кльоц.

Член правління та директор з проксіміті банкінгу та мережі Креді Агріколь Банк Олександр Куркін наголосив, що навіть автомобілі дедалі частіше купують онлайн.

"Зараз і продавці нових авто вже активно будують процеси для продажу онлайн нових машин. Тобто якщо клієнт купуватиме машину онлайн, то що говорити про туфлі або щось інше. Ми віримо в те, що буде і офлайн, і онлайн", – розповів банкір.

Зауважимо, більшість українців беруть кредити в фінансових установах, щоб покрити щоденні витрати – "дожити до зарплати", оплатити лікування чи комунальні послуги.