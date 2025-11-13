Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,00

48,81

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Онлайн-кредити перевищують позики у відділеннях банків у вісім разів

кредит
Українці дедалі частіше оформлюють кредити онлайн

Українці частіше оформлюють кредити онлайн. Наразі частка цифрових позик перевищує офлайн-кредитування у вісім разів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Фінансовий клуб"

Як зазначив директор департаменту роздрібного партнерського продажу ПУМБ Ігор Яровий, якщо у 2019 році близько 80-85% кредитів були "паперовими" – оформлювалися офлайн, то нині ця частка впала до 10-15%, а в окремих фінансових установах – до 2%.

За його словами, більшість клієнтів перейшли на цифрові канали, адже онлайн-розстрочка чи карткові кредити зручніші. Проте, на думку банкіра, офлайн-кредити не зникнуть повністю.

"Паперові" кредити в магазинах майже зникли. "Раніше у великих магазинах техніки були цілі окремі секції, де сиділи по три-чотири спеціалісти різних банків. А зараз в більшості магазинів ці зони порожні, якщо вони ще лишилися. Фактично все кредитування переходить у розстрочку, оплату частинами", – підкреслив представник онлайн-кредитування ОТП Банку Ігор Кльоц.

Член правління та директор з проксіміті банкінгу та мережі Креді Агріколь Банк Олександр Куркін наголосив, що навіть автомобілі дедалі частіше купують онлайн.

"Зараз і продавці нових авто вже активно будують процеси для продажу онлайн нових машин. Тобто якщо клієнт купуватиме машину онлайн, то що говорити про туфлі або щось інше. Ми віримо в те, що буде і офлайн, і онлайн", – розповів банкір.

Зауважимо, більшість українців беруть кредити в  фінансових установах, щоб покрити щоденні витрати – "дожити до зарплати", оплатити лікування чи комунальні послуги.

Автор:
Світлана Манько