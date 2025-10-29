Дожити до зарплати: більшість українців беруть мікрокредити, щоб покрити щоденні витрати

Більшість українців беруть мікрокредити в небанківських фінансових установах, щоб покрити щоденні витрати – "дожити до зарплати", оплатити лікування чи комунальні послуги.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження споживчого мікрокредитування, проведеного Асоціацією українських банків спільно з Research.ua та Інститутом соціології Національної академії наук України, передає "Укрінформ".

Дожити до зарплати

"Основними причинами звернення до мікрофінансових організацій залишаються щоденні потреби - щоб "дожити до зарплати". Також популярними мотивами є оплата лікування, комунальних послуг, придбання одягу та ремонт житла", - повідомив директор Research.ua Володимир Кутюк.

Він зауважив, що порівняно із попередніми роками структура споживання мікрокредитів дещо змінилася: зменшилася частка тих, хто бере позики на лікування чи купівлю медикаментів, натомість зросла кількість українців, які оформлюють кредити для відпочинку або відпустки.

Чому українці звертаються до мікрофінансових організацій

Серед основних причин вибору мікрофінансових організацій замість банків, респонденти називають швидкість отримання коштів, простоту оформлення та можливість подати заявку онлайн. Згідно з дослідженням, також зросла частка тих, хто цінує цілодобове обслуговування - з 23% до 37%.

На думку 36% респондентів, запровадження обмеження ставки за мікрокредитами до 1% на день вплинуло на доступність послуг, а 18% вважають, що мікрокредити стали привабливішими. Серед активних користувачів мікрофінансових організацій 59% переконані, що обмеження зробило кредити доступнішими, а половина (49,9%) - що привабливішими.

Загалом більшість користувачів мікрокредитів в Україні (73%) задоволені якістю послуг, а 69% готові рекомендувати мікрофінансові організації іншим.

ДОВІДКА:

Дослідження проведено Асоціацією українських банків (АУБ) спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України. Опитані 1000 респондентів у містах України, окрім тимчасово окупованих територій.

Життя в борг

Українці оформили 4,39 млн мікропозик у першому півріччі 2025 року. Середня сума позики зросла на 9% — до 6 029 грн.

Наразі щомісяця українці оформлюють близько 730 тисяч мікропозик.

Послугами мікрофінансових організацій користуються майже 13% дорослого населення України.

Попри зростання попиту на мікропозики, кількість компаній, що їх надають, продовжує зменшуватися. Станом на початок липня 2025 року в Україні працювали 303 фінансові установи з ліцензією на таку діяльність — це на чверть менше, ніж рік тому. Від початку повномасштабної війни їхня кількість скоротилася більш ніж удвічі.

Нагадаємо, Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи, що надають послуг споживчого кредитування, публікувати на своїх сайтах умови позики та її можливі наслідки разом з іншою інформацією про неї, а також розміщувати гіперпосилання на таку інформацію в рекламі на інших онлайн ресурсах.