Дожить до зарплаты: большинство украинцев берут микрокредиты, чтобы покрыть ежедневные расходы

Большинство украинцев принимают микрокредиты в небанковских финансовых учреждениях, чтобы покрыть ежедневные расходы – "дожить до зарплаты", оплатить лечение или коммунальные услуги.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты исследования потребительского микрокредитования, проведенного Ассоциацией украинских банков совместно с Research.ua и Институтом социологии Национальной академии наук Украины, передает "Укринформ".

Дожить до зарплаты

"Основными причинами обращения к микрофинансовым организациям остаются ежедневные потребности - чтобы "дожить до зарплаты". Также популярны мотивы - оплата лечения, коммунальных услуг, приобретение одежды и ремонт жилья", - сообщил директор Research.ua Владимир Кутюк.

Он отметил, что по сравнению с предыдущими годами структура потребления микрокредитов несколько изменилась: уменьшилась доля тех, кто берет ссуды на лечение или покупку медикаментов, выросло количество украинцев, оформляющих кредиты. для отдыха или отпуска.

Почему украинцы обращаются в микрофинансовые организации

Среди основных причин выбора микрофинансовых организаций вместо банков, респонденты называют скорость получения средств, простоту оформления и возможность подать онлайн заявку. Согласно исследованию, также возросла доля тех, кто ценит круглосуточное обслуживание – с 23% до 37%.

По мнению 36% респондентов, введение ограничения ставки по микрокредитам до 1% в день повлияло на доступность услуг, а 18% считают, что микрокредиты стали более привлекательными. Среди активных пользователей микрофинансовых организаций 59% убеждены, что ограничение сделало кредиты более доступными, а половина (49,9%) - более привлекательными.

В целом большинство пользователей микрокредитов в Украине (73%) удовлетворены качеством услуг, а 69% готовы рекомендовать микрофинансовые организации другим.

СПРАВКА:

Исследование проведено Ассоциацией украинских банков (АУБ) совместно с Research.ua и Институтом социологии НАН Украины. Опрошены 1000 респондентов в городах Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Жизнь взаймы

Украинцы оформили 4,39 млн микроссуд в первом полугодии 2025 года. Средняя сумма займа выросла на 9% - до 6 029 грн.

Сейчас ежемесячно украинцы оформляют около 730 тысяч микроссуд.

Услугами микрофинансовых организаций пользуются почти 13% взрослого населения Украины ,

Несмотря на рост спроса на микрозаймы, количество предоставляемых их компаний продолжает уменьшаться. По состоянию на начало июля 2025 года в Украине работали 303 финансовых учреждения с лицензией на такую деятельность — это на четверть меньше года назад. С начала полномасштабной войны их количество сократилось более чем вдвое.

Напомним, Национальный банк Украины обязал небанковские финансовые учреждения, предоставляющие услуги потребительского кредитования, публиковать на своих сайтах условия займа и его возможные последствия вместе с другой информацией о ней, а также размещать гиперссылку на такую информацию в рекламе на других онлайн ресурсах.