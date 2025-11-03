ОПЕК+ приостанавливает увеличение добычи нефти из-за санкций против РФ

Коалиция производителей нефти ОПЕК+ договорилась об изменении своей стратегии, решив незначительно увеличить добычу в декабре, но полностью приостановить ее рост в течение первого квартала 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным агентства, это решение является реакцией на рост опасений по поводу излишка предложения на мировом рынке и влияния новых западных санкций против России.

ОПЕК+ повысила целевые показатели добычи примерно на 2,9 миллиона баррелей в день – или около 2,7% мировых поставок – с апреля.

Восемь ключевых членов ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан и Алжир – согласились увеличить целевые показатели добычи на декабрь всего на 137 000 баррелей в сутки. Такой темп роста соответствует показателям октября и ноября. Впрочем, группа решила совершить стратегическую паузу.

"После декабря, из-за сезонности, восемь стран также решили приостановить увеличение производства в январе, феврале и марте 2026 года", - говорится в заявлении группы.

Влияние санкций против России

Это замедление является значительным шагом. С апреля ОПЕК+ постепенно повышала добычу, в целом увеличив ее на 2,9 млн баррелей в день. Однако новые санкции, введенные США и Великобританией против ведущих российских производителей, таких как "Роснефть" и "ЛУКойл", затрудняют дальнейшее наращивание добычи со стороны Москвы.

Аналитики называют решение ОПЕК+ «продуманным миганием». Январь-март традиционно является слабым кварталом для баланса спроса и предложения на нефть.

Приостанавливая увеличение, ОПЕК защищает цены от падения. Ранее, 20 октября, цены опускались до пятимесячного минимума ($60 за баррель) из-за опасений излишка. Сейчас они восстановились около $65 за баррель.

Эксперты UBS не ожидают существенных изменений цен на нефть после открытия торгов в понедельник, поскольку незначительный декабрьский рост был ожидаемым.

Следующая полноценная встреча ОПЕК запланирована на 30 ноября.

Напомним, экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения из-за влияния западных санкций и украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам.