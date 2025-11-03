ОПЕК+ призупиняє збільшення видобутку нафти через санкції проти РФ

Коаліція виробників нафти ОПЕК+ домовилася про зміну своєї стратегії, вирішивши незначно збільшити видобуток нафти у грудні, але повністю призупинити його зростання протягом першого кварталу 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними агентства, це рішення є реакцією на зростання побоювань щодо надлишку пропозиції на світовому ринку та впливу нових західних санкцій проти Росії.

ОПЕК+ підвищила цільові показники видобутку приблизно на 2,9 мільйона барелів на день – або близько 2,7% світових поставок – з квітня.

Вісім ключових членів ОПЕК+ — Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан та Алжир — погодилися збільшити цільові показники видобутку на грудень лише на 137 000 барелів на добу. Такий темп зростання відповідає показникам жовтня та листопада. Утім, група вирішила зробити стратегічну паузу.

"Після грудня, через сезонність, вісім країн також вирішили призупинити збільшення виробництва у січні, лютому та березні 2026 року", — йдеться у заяві групи.

Вплив санкцій проти Росії

Це уповільнення є значним кроком. З квітня ОПЕК+ поступово підвищувала видобуток, загалом збільшивши його на 2,9 млн барелів на день. Однак нові санкції, запроваджені США та Великою Британією проти провідних російських виробників, таких як "Роснефть" та "Лукойл", ускладнюють подальше нарощування видобутку з боку Москви.

Аналітики називають рішення ОПЕК+ «продуманим блиманням». Січень-березень традиційно є найслабшим кварталом для балансу попиту та пропозиції на нафту.

Призупиняючи збільшення, ОПЕК+ захищає ціни від падіння. Раніше, 20 жовтня, ціни опускалися до п'ятимісячного мінімуму ($60 за барель) через побоювання надлишку. Наразі вони відновилися до близько $65 за барель.

Експерти UBS не очікують суттєвих змін цін на нафту після відкриття торгів у понеділок, оскільки незначне грудневе зростання було очікуваним.

Наступна повноцінна зустріч ОПЕК+ запланована на 30 листопада.

Нагадаємо, експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення через вплив західних санкцій та українських атак по нафтопереробним заводам.