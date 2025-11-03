Нафта здорожчала після новин про можливе вторгнення США в Венесуелу: якими будуть ціни на АЗС у листопаді

Після невеликого зростання наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту стабілізувалися. Тим часом цини на пальне в Україні визначають внутрішні фактори: через санкції ЄС щодо російського пального та українські санкції проти окремих портів дизель на АЗС у листопаді продовжить дорожчати. Тим часом ціни на бензин та газ залишаються стабільними. Опитані Delo.ua експерти вважають, що різке здорожчання нафти та ослаблення гривні можуть спричинити здорожчання бензину та ще більше здорожчання дизпального.

Світові ціни на нафту підросли на тлі новин про можливість авіаударів США по Венесуелі. Але після того, як президент США Дональд Трамп спростував ці чутки, зростання котирувань припинилося. США розгорнули біля берегів Венесуели оперативну групу зі своїм найсучаснішим авіаносцем "Джеральд Р. Форд". На думку аналітиків це виходить за рамки сил необхідних для боротьби з наркоторговцями, які використовують невеликі судна.

Станом на вечір п'ятниці 31 жовтня порівняно з попереднім днем грудневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,4 за барель або на 0,62% до $64,77 за барель, а грудневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зменшились на $0,41 або на 0,68% до $60,98 за барель. Протягом жовтня котирування Brent знизились на 2,6%, а WTI — на 2%.

Тим часом представники ОПЕК+ на засіданні 2 листопада, вирішили помірно збільшити видобуток в грудні на 137 тис. барелів на добу. А дані щодо китайської економіки свідчать, що у жовтні промислова активність у цій країні знижувалась восьмий місяць поспіль. Китай є другим у світі споживачем нафти, тож негативні дані щодо економіки цієї країни тиснуть на глобальні ціни. Додатково на нафтові котирування тисне зміцнення долара США, який наблизився до тримісячного максимуму відносно основних валют. Це робить нафту дорожчою для міжнародних покупців та обмежує попит.

Дизель на АЗС продовжить дорожчати, бензин поки на місці

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" наприкінці минулого тижня гуртові ціни дизпалива в Україні почали знижуватися. Станом на вечір п'ятниці 31 жовтня порівняно з 29 жовтня середня ціна дизпалива знизилася на 20 коп./л до 49,84 грн/л. Але порівняно з 24 жовтня ціна зросла на 82 коп./л.

На котирування на міжнародних ринках наприкінці минулого тижня ледь помітно зросли: станом на 31 жовтня порівняно з попереднім днем ф'ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпалива) додали $4,90/т (+0,7%), досягнувши позначки $722,60/т. Курс долара 31 жовтня відносно гривні додав 10 коп. і склав 42 грн, а євро зросло на 49 коп. до 48,51 грн. Контракти на імпорт пального в Україну укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

На відміну від дизелю бензин А-95 в гурті дешевшає. Станом на 31 жовтня порівняно з 24 жовтня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 60 коп./л до 49,31 грн/л. Порівняно з 29 жовтня ціна знизилась на 15 коп./л.

Котирування бензину 95 в європейських портах знизилися на 1,4-1,6% у четвер 30 листопада порівняно з 29 листопадом. В портах північно-західної Європи котирування здешевшали на $10/т, до $711-727/т, а в Середземномор’ї — на $12/т, до $689-700/т.

На АЗС на минулому тижні ціна бензину знижувалась, тоді як дизель дорожчав. Станом на вечір п'ятниці 31 жовтня порівняно з 24 жовтня середня ціна бензину А-95 на українських АЗС знизилась на 19 коп./л тоді як дизпаливо на АЗС в середньому здорожчало на 69 коп./л. Ціни на дизель на минулому тижні підвищили великі мережі OKKO та WOG. Після цього дизель зріс в ціні на заправках близько чверті операторів: "БРСМ-Нафта" (+0,50 грн/л), AMIC (+0,50 грн/л), SOCAR (+1 грн/л), Chipo (+0,50 грн/л), Prime (+2 грн/л), KLO (+1,8 грн/л), ManGo (+1 грн/л) та інших.

На думку засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна наразі зберігається потенціал до подальшого здорожчання дизпалива на українських АЗС. Дефіцит дизелю, що виник в сусідніх країнах ЄС після санкцій зберігається і для диверсифікації постачання європейським трейдерам потрібен буде час.

Підвищення ціни великими мережами АЗС на минулому тижні, на думку бізнесмена, в перший тиждень листопада спровокує подальше зростання цін в межах 1 грн/л на тих мережах, які ще не встигли підвищити ціну. А протягом листопада роздрібні ціни зберігають потенціал до здорожчання додатково на 1 грн/л. Крім того, в тому випадку якщо гривня додатково ослабне стосовно євро та долара, а ціни на нафту підростуть на тлі напруження геополітичної ситуації (наприклад вторгнення США до Венесуели) дизель може додатково здорожчати на АЗС ще на 1 грн/л. Тож на цьому тижні частина мереж збільшить ціну на дизель на 1 грн/л, крім цього у листопаді дизель на АЗС може ще додатково здорожчати 1-2 грн/л.

Льоушкін зауважує, що зараз бензин на АЗС дешевшає на відміну від дизелю через те, що на нього немає ажіотажу в ЄС. Крім цього на українському ринку зараз є велика кількість контрафактного та спиртового бензину і легальні мережі змушені конкурувати з нелегальними АЗС. Тож на цьому тижні ціни на бензин залишаться стабільними як і протягом листопада. Але у випадку ослаблення гривні та збільшення цін на нафту бензин на АЗС у цьому місяці може додати в ціні 1 грн/л.

Газ в гурті дешевшатиме через зниження сезонного попиту

За даними "Нафторинку" середня гуртова ціна на LPG на умовах доставки в Україні станом на 31 жовтня порівняно з 29 жовтня знизилась на 235 грн/т, порівняно з 29 жовтня, склавши 55 797 грн/т. Великий гуртовий трейдер "Полтава Газтрейд" знизила ціни на 600-1 500 грн/т залежно від області. Середня ціна на умовах самовивозу знизилась на 100 грн/т до 54 423 грн/т.

30 жовтня на торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" 76 т скрапленого газу внутрішнього видобутку було реалізовано за 55 600 грн/т (з ПДВ). Це на 300 грн/т дорожче, ніж на попередньому аукціоні 24 жовтня, де було продано 57 т пропан-бутану.

На АЗС ціни на газ залишалися незмінними: станом на 31 жовтня порівняно з 24 жовтня середня ціна пропан-бутану на АЗС зросла на 4 коп./л до 34,17 грн/л.

Алжирська компанія Sonatrach (її ціни є індикативом для середземноморського регіону звідки до України надходить значна частина газу) опублікувала цінову пропозицію на листопад: ціна пропану знизилась на $15/т до $455/т, ціна бутану залишилась без змін на рівні $465/т.

За словами Sintonec LPG Михайла Шубана, зміна котирувань алжирського трейдера в цьому місяці майже не вплине на українські ціни, лише в частини імпортерів закупівельні ціни можуть знизитись в межах 150-200 грн/т.

Шубан каже, що у листопаді очікує сезонне зниження споживання, при цьому ринок залишається насичений ресурсом. Таким чином гуртові ціни протягом листопада знизяться на 2000 грн/т. Ціни на АЗС на цьому тижні та в листопаді залишаться незмінними.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 59,99 35,99 WOG 61,99 59,99 35,98 Socar 61,99 59,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,99 БРСМ-Нафта 54,99 52,49 32,99

Дані: застосунки мереж АЗС.