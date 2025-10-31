Курс валют на 1-2 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 1-2 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 31 жовтня.

Курс долара

1 долар США – 41,97 грн.

Курс євро

1 євро – 48,51 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,43 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,87/41,98 Євро 48,70/48,90 Злотий 11,47/11,60

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 31 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,47/42,07 48,35/49,05 11,30/11,60 Ощадбанк 41,75/42,25 48,30/49,20 11,30/11,60 ПУМБ 41,70/42,30 48,50/49,20 11,20/11,50 Укргазбанк 41,75/42,25 48,30/49,20 11,30/11,60 Райффайзен 41,70/42,05 48,67/49,26 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.