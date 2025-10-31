- Категорія
Курс валют на 1-2 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 1-2 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 31 жовтня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,97 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,51 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,43 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,87/41,98
|Євро
|48,70/48,90
|Злотий
|11,47/11,60
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 31 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,47/42,07
|48,35/49,05
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,75/42,25
|48,30/49,20
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,70/42,30
|48,50/49,20
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,75/42,25
|48,30/49,20
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,70/42,05
|48,67/49,26
|11,20/11,50
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.