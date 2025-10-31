- Категория
Курс валют на 1-2 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1-2 ноября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 31 октября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,97 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,51 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,43 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,87/41,98
|Евро
|48,70/48,90
|Злотый
|11,47/11,60
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 31 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,47/42,07
|48,35/49,05
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,75/42,25
|48,30/49,20
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,70/42,30
|48,50/49,20
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,75/42,25
|48,30/49,20
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,70/42,05
|48,67/49,26
|11,20/11,50
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.