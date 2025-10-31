Запланована подія 2

Курс валют на 1-2 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Доллар и евро дешевеют

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1-2 ноября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 31 октября.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,97 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 48,51 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,43 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,87/41,98
Евро 48,70/48,90
Злотый 11,47/11,60

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,47/42,07 48,35/49,05 11,30/11,60
Ощадбанк 41,75/42,25 48,30/49,20 11,30/11,60
ПУМБ 41,70/42,30 48,50/49,20 11,20/11,50
Укргазбанк 41,75/42,25 48,30/49,20 11,30/11,60
Райффайзен 41,70/42,05 48,67/49,26 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько