Нефть подорожала после новостей о возможном вторжении США в Венесуэлу: какими будут цены на АЗС в ноябре

После небольшого роста в конце прошлой недели мировые цены на нефть стабилизировались. Тем временем цены на топливо в Украине определяют внутренние факторы: из-за санкций ЕС в отношении российского горючего и украинских санкций против отдельных портов дизель на АЗС в ноябре продолжит дорожать. Тем временем цены на бензин и газ остаются стабильными. Опрошенные Delo.ua эксперты считают, что резкое удорожание нефти и ослабление гривни могут повлечь за собой удорожание бензина и еще большее удорожание дизтоплива.

Мировые цены на нефть выросли на фоне новостей о возможности авиаударов США по Венесуэле. Но после того, как президент США Дональд Трамп опроверг эти слухи, рост котировок прекратился. США развернули у берегов Венесуэлы оперативную группу со своим самым современным авианосцем "Джеральд Р. Форд". По мнению аналитиков, это выходит за рамки сил, необходимых для борьбы с наркоторговцами, которые используют небольшие суда.

По состоянию на вечер пятницы 31 октября по сравнению с предыдущим днем декабрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,4 за баррель или на 0,62% до $64,77 за баррель, а декабрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate уменьшились на $0,8 баррель. В октябре котировки Brent снизились на 2,6%, а WTI — на 2%.

Тем временем представители ОПЕК+ на заседании 2 ноября решили умеренно увеличить добычу в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки. А данные по китайской экономике свидетельствуют, что в октябре промышленная активность в этой стране снижалась восьмой месяц. Китай является вторым в мире потребителем нефти, поэтому негативные данные по экономике этой страны давят на глобальные цены. Дополнительно на нефтяные котировки давит укрепление доллара США, который приблизился к трехмесячному максимуму по отношению к основным валютам. Это делает нефть более дорогой для международных покупателей и ограничивает спрос.

Дизель на АЗС продолжит дорожать, бензин пока на месте

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели оптовые цены дизтоплива в Украине начали снижаться. По состоянию на вечер пятницы 31 октября, по сравнению с 29 октября, средняя цена дизтоплива снизилась на 20 коп./л до 49,84 грн/л. Но по сравнению с 24 октября цена выросла на 82 коп./л.

На котировки на международных рынках в конце прошлой недели едва заметно выросли: по состоянию на 31 октября по сравнению с предыдущим днем фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) прибавили $4,90/т (+0,7%), достигнув отметки в $722,60/т. Курс доллара 31 октября по отношению к гривне прибавил 10 коп. и составил 42 грн, а евро выросло на 49 коп. до 48,51 грн. Контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе оплачиваются в евро.

В отличие от дизеля бензин А-95 в опте дешевеет. По состоянию на 31 октября, по сравнению с 24 октября, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 60 коп./л до 49,31 грн/л. По сравнению с 29 октября цена снизилась на 15 коп./л.

Котировки бензина 95 в европейских портах снизились на 1,4-1,6% в четверг 30 ноября по сравнению с 29 ноября. В портах северо-западной Европы котировки подешевели на $10/т, до $711-727/т, а в Средиземноморье - на $12/т, до $689-700/т.

На АЗС на прошлой неделе цена бензина снижалась, в то время как дизель дорожал. По состоянию на вечер пятницы 31 октября по сравнению с 24 октября средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 19 коп./л, тогда как дизтопливо на АЗС в среднем подорожало на 69 коп./л. Цены на дизель на прошлой неделе повысили крупные сети OKKO и WOG. После этого дизель вырос в цене на заправках около четверти операторов: "БРСМ-Нафта" (+0,50 грн/л), AMIC (+0,50 грн/л), SOCAR (+1 грн/л), Chipo (+0,50 грн/л), Prime (+2 грн/л) и KLO (+1,8).

По мнению основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, сейчас сохраняется потенциал к дальнейшему удорожанию дизтоплива на украинских АЗС. Возникший дефицит дизеля в соседних странах ЕС после санкций сохраняется и для диверсификации поставок европейским трейдерам потребуется время.

Повышение цены крупными сетями АЗС на прошлой неделе, по мнению бизнесмена, в первую неделю ноября спровоцирует дальнейший рост цен в пределах 1 грн/л на сетях, которые еще не успели повысить цену. А в ноябре розничные цены сохраняют потенциал к удорожанию дополнительно на 1 грн/л. Кроме того, в том случае, если гривня дополнительно ослабнет по отношению к евро и доллару, а цены на нефть подрастут на фоне напряжения геополитической ситуации (например, вторжение США в Венесуэлу), дизель может дополнительно подорожать на АЗС еще на 1 грн/л. Поэтому на этой неделе часть сетей увеличит цену на дизель на 1 грн/л, кроме того, в ноябре дизель на АЗС может еще дополнительно подорожать 1-2 грн/л.

Левшкин отмечает, что сейчас бензин на АЗС дешевеет в отличие от дизеля из-за того, что на него нет ажиотажа в ЕС. Кроме этого, на украинском рынке сейчас есть большое количество контрафактного и спиртового бензина и легальные сети вынуждены конкурировать с нелегальными АЗС. Поэтому на этой неделе цены на бензин останутся стабильными, как и в течение ноября. Но в случае ослабления гривны и увеличения цен на нефть бензин на АЗС в этом месяце может прибавить в цене 1 грн/л.

Газ в опте будет дешеветь из-за снижения сезонного спроса

По данным "Нафторинка", средняя оптовая цена на LPG на условиях доставки в Украине по состоянию на 31 октября по сравнению с 29 октября снизилась на 235 грн/т, по сравнению с 29 октября, составив 55 797 грн/т. Крупный оптовый трейдер "Полтава Газтрейд" снизил цены на 600-1 500 грн/т в зависимости от области. Средняя цена на условиях самовывоза снизилась на 100 грн/т до 54423 грн/т.

30 октября на торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 76 т сжиженного газа внутренней добычи было реализовано за 55 600 грн/т (с НДС). Это на 300 грн/т дороже, чем на предыдущем аукционе 24 октября, где было продано 57 тонн пропан-бутана.

На АЗС цены на газ оставались неизменными: на 31 октября по сравнению с 24 октября средняя цена пропан-бутана на АЗС выросла на 4 коп./л до 34,17 грн/л.

Алжирская компания Sonatrach (ее цены индикатив для средиземноморского региона откуда в Украину поступает значительная часть газа) опубликовала ценовое предложение на ноябрь: цена пропана снизилась на $15/т до $455/т, цена бутана осталась без изменений на уровне $465/т.

По словам Sintonec LPG Михаила Шубана , изменение котировок алжирского трейдера в этом месяце почти не повлияет на украинские цены, только у части импортеров закупочные цены могут снизиться в пределах 150-200 грн/т.

Шубан говорит, что в ноябре ожидает сезонное снижение потребления, при этом рынок остается насыщенным ресурсом. Таким образом, оптовые цены в течение ноября снизятся на 2000 грн/т. Цены на АЗС на этой неделе и ноябре останутся неизменными.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 59,99 35,99 WOG 61,99 59,99 35,98 Socar 61,99 59,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,99 БРСМ-Нафта 54,99 52,49 32,99

Данные: приложения сетей АЗС.