OpenAI добавляет Pulse в ChatGPT для ежедневного утреннего информирования

OpenAI запустила новую функцию ChatGPT под названием Pulse, которая посылает пользователям персонализированные утренние отчеты от пяти до десяти за раз, чтобы помочь им быстро начать день. Pulse является частью стратегии OpenAI сделать ChatGPT более проактивным ассистентом, а не просто чат-ботом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Techcrunch.

ChatGPT становится проактивным

Pulse является частью более широкого развития продуктов OpenAI, которые теперь работают асинхронно для пользователей, а не только отвечают на вопросы. Функции типа ChatGPT Agent или Codex делают сервис более помощником, чем чат-ботом, а Pulse призван сделать ChatGPT еще более проактивным.

"Мы создаем ИИ, которое раньше было доступно только самым богатым, и со временем делаем его доступным для всех", — отметила генеральный директор OpenAI из приложений Фиджи Симо. "ChatGPT Pulse – это первый шаг в этом направлении: сегодня он доступен для пользователей Pro, а впоследствии для всех".

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман добавил, что некоторые из новых "вычислительно-интенсивных" функций, включая Pulse, сначала будут доступны только самым дорогим планам подписки через ограниченные серверные ресурсы. Компания активно расширяет мощности центров обработки данных с партнерами, такими как Oracle и SoftBank.

Развертывание Pulse начнется для подписчиков Pro-плана ($200 в месяц), где он появится как новая вкладка в приложении ChatGPT. OpenAI планирует в будущем предоставить доступ Pulse всем пользователям, а подписчики Plus получат его чуть позже после оптимизации продукта.

Отчеты Pulse могут охватывать новости на конкретную тему, например, обновления спортивной команды, а также персонализированные краткие обзоры на основе интересов и контекста пользователя.

Pulse работает с подключенными сервисами, такими как Gmail и Календарь Google, анализирует электронную почту, календарь и чаты для создания релевантных отчетов. Сервис намеренно ограничивает количество отчетов в день, чтобы отличаться от социальных сетей и цитирует источники информации.

OpenAI планирует развивать Pulse до агентного уровня, чтобы он мог выполнять действия от имени пользователя, например, бронировать рестораны или составлять черновики писем, но эти функции пока на раннем этапе.

Напомним, ChatGPT будет теперь проверять возраст пользователей, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к определенному контенту. Для пользователей до 18 лет предусмотрены более строгие правила безопасности, включая ограничение флиртовых разговоров и обсуждений самоубийства, тогда как взрослые пользователи сохраняют более широкую свободу в рамках безопасного использования.