OpenAI додає Pulse у ChatGPT для щоденного ранкового інформування

OpenAI запустила нову функцію ChatGPT під назвою Pulse, яка надсилає користувачам персоналізовані ранкові звіти, від п’яти до десяти за раз, щоб допомогти їм швидко розпочати день. Pulse є частиною стратегії OpenAI зробити ChatGPT більш проактивним асистентом, а не просто чат-ботом.

Як пише Delo.ua, про це інформує Techcrunch.

ChatGPT стає проактивним

Pulse є частиною ширшого розвитку продуктів OpenAI, які тепер працюють асинхронно для користувачів, а не лише відповідають на запитання. Функції на кшталт ChatGPT Agent або Codex роблять сервіс більш помічником, ніж чат-ботом, а Pulse покликаний зробити ChatGPT ще більш проактивним.

"Ми створюємо ШІ, який раніше був доступний лише найзаможнішим, і з часом робимо його доступним для всіх", — зазначила генеральний директор OpenAI з додатків Фіджі Сімо. "ChatGPT Pulse — це перший крок у цьому напрямку: сьогодні він доступний для користувачів Pro, а згодом для всіх".

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман додав, що деякі з нових "обчислювально-інтенсивних" функцій, включно з Pulse, спершу будуть доступні лише найдорожчим планам підписки через обмежені серверні ресурси. Компанія активно розширює потужності центрів обробки даних із партнерами, такими як Oracle та SoftBank.

Розгортання Pulse почнеться для передплатників Pro-плану ($200 на місяць), де він з’явиться як нова вкладка в додатку ChatGPT. OpenAI планує у майбутньому надати доступ Pulse всім користувачам, а передплатники Plus отримають його трохи пізніше після оптимізації продукту.

Звіти Pulse можуть охоплювати новини на конкретну тему, наприклад, оновлення щодо спортивної команди, а також персоналізовані короткі огляди на основі інтересів та контексту користувача.

Pulse працює з підключеними сервісами, такими як Gmail та Календар Google, аналізує електронну пошту, календар і попередні чати, щоб створювати релевантні звіти. Сервіс навмисне обмежує кількість звітів на день, щоб відрізнятися від соціальних мереж, і цитує джерела інформації.

OpenAI планує розвивати Pulse до агентного рівня, щоб він міг виконувати дії від імені користувача, наприклад бронювати ресторани чи складати чернетки листів, але ці функції поки на ранньому етапі.

Нагадаємо, ChatGPT тепер перевірятиме вік користувачів, щоб обмежити доступ неповнолітніх до певного контенту. Для користувачів до 18 років передбачені суворіші правила безпеки, включно з обмеженням фліртових розмов і обговорень самогубства, тоді як дорослі користувачі зберігають ширшу свободу у межах безпечного використання.