OpenAI приобрела финтех-стартап Roi, сигнализируя о смелом шаге в сторону потребительского финтеха

Компания OpenAI приобрела Roi, нью-йоркское приложение на базе искусственного интеллекта для персональных финансов. Финансовые условия сделки не разглашаются. Покупка, подтвержденная в понедельник, стала очередным шагом OpenAI в расширении портфеля продуктов для конечных пользователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Fintech Weekly.

Основанный в 2022 году Суджитом Вишваджитом и Чипом Дэвисом, Roi имел цель сделать инвестирование интуитивным и доступным. Приложение позволяло пользователям объединять все свои инвестиционные счета – от акций и облигаций до криптоактивов и пенсионных портфелей – и управлять ими с одного места на таких платформах, как Robinhood, Coinbase, TD Ameritrade и WeBull, без дополнительных комиссий.

После сделки потребительские сервисы Roi будут прекращены 15 октября 2025 года, а сам Вишваджит присоединится к команде OpenAI, занимающейся потребительскими приложениями. Остальные четверо членов команды Roi покинут компанию.

"Мы создали Roi, чтобы сделать инвестирование доступным для всех через глубоко персонализированный опыт, – написал Вишваджит в X. – Со временем мы поняли: персонализация – это не только будущее финансов. Это будущее у этого программного обеспечения".

Почему Roi имеет значение

Roi привлек $3,6 млн посевных инвестиций под руководством Spark Capital, с участием 35 Ventures (венчурного фонда Кевина Дюранта), Gradient Ventures (Google) и Балажи Сринивасана, бывшего технического директора Coinbase.

Но главная ценность Roi заключалась не только в финансировании, но и в поведенческом дизайне – сочетании финансов, юмора и персонального тона. ИИ-приложение могло подстраивать стиль общения: одному пользователю давать серьезный аналитический разбор в стиле Уоррена Баффета, а в другом – в шутку "троллить" сленгом Gen-Z после рыночных проседаний: "Тебя поджарило, бро. Минус $32 459,12 сегодня. Может, время докупить на просадке?"

Именно этот уровень персонализации – способность искусственного интеллекта говорить с пользователем на его собственном языке – считают истинной причиной интереса OpenAI.

Большая картина – финтех-поворот OpenAI

Приобретение Roi – уже третье тихое стратегическое соглашение OpenAI в 2025 году, после Context.ai (система персонализации, январь) и Crossing Minds (рекомендательные системы, март).

Вместе эти шаги намекают на амбициозный план: построить универсальное потребительское приложение на базе ИИ, которое понимает пользователя, советует ему и может действовать от его имени.

Последние релизы OpenAI подтверждают эту тенденцию:

Pulse, формирующий персональные новости и итоги контента, пока пользователь спит;

Sora – пригласительное приложение для создания коротких ИИ-видео;

Instant Checkout, позволяющий совершать покупки прямо внутри ChatGPT.

Добавив к этому Roi, OpenAI входит в сферу персональных финансов – одну из самых эмоционально сложных категорий потребительского софта.

Как это может изменить финтех

Традиционные финтех-сервисы сосредотачивались на дашбордах, бюджетах и графиках – инструментах, которые нравятся только 10% пользователей, действительно любящих управлять деньгами. Остальные 90% просто не хотят об этом думать.

Roi предложил другую логику – и теперь OpenAI продолжает эту идею: не обучать людей финансам, а позволить ИИ управлять финансами за них.

Другими словами, OpenAI не создает еще одно финансовое приложение – она создает новый интерфейс денег: наблюдающий за вашим портфелем, анализирует его и общается с вами в понятном и комфортном тоне.

Этот переход – от "вот ваш дашборд" к "я слежу за ним для вас" – может переопределить взаимодействие людей с деньгами.

Поведенческий дизайнер во главе

Вишваджит, соучредитель Roi, – не просто инженер. Как бывший дизайнер продуктов в Airbnb, он прославился 25-строчным скриптом, принесшим компании $10 млн дополнительного дохода, просто изменив поведение пользователей.

Теперь в OpenAI он будет использовать эти знания, чтобы формировать, как люди взаимодействуют со своими финансами через ИИ.

Стратегическая перспектива

Пока конкуренты типа Perplexity создают профессиональные финансовые дашборды, а Claude от Anthropic позиционирует себя как корпоративного ассистента для аналитики, OpenAI целит в массового пользователя – того, кто не любит управлять деньгами, но нуждается в этом.

Это тонкое, но тектоническое смещение: от инструментов, помогающих принимать решения, – до ИИ, которое делает эти решения понятными и человечными.

💡 Кратко: приобретение Roi может выглядеть мелким, но оно сигнализирует о гораздо большем. Самый ценный в мире стартап с ИИ теперь не только учит машине говорить – он учит их понимать, как мы говорим о деньгах.