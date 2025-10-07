Запланована подія 2

OpenAI придбала фінтех-стартап Roi, сигналізуючи про сміливий крок у бік споживчого фінтеху

OpenAI придбала Roi
Компанія OpenAI придбала Roi. Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

Компанія OpenAI придбала Roi, нью-йоркський застосунок на базі штучного інтелекту для персональних фінансів. Фінансові умови угоди не розголошуються. Придбання, підтверджене у понеділок, стало черговим кроком OpenAI у розширенні портфеля продуктів для кінцевих користувачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Fintech Weekly.

Заснований у 2022 році Суджітом Вішваджітом і Чіпом Девісом, Roi мав на меті зробити інвестування інтуїтивним і доступним. Застосунок дозволяв користувачам об’єднувати всі свої інвестиційні рахунки від акцій і облігацій до криптоактивів і пенсійних портфелів і керувати ними з одного місця на таких платформах, як Robinhood, Coinbase, TD Ameritrade та WeBull, без додаткових комісій.

Після угоди споживчі сервіси Roi буде припинено 15 жовтня 2025 року, а сам Вішваджит приєднається до команди OpenAI, яка займається споживчими застосунками. Решта четверо членів команди Roi залишать компанію.

"Ми створили Roi, щоб зробити інвестування доступним для всіх через глибоко персоналізований досвід, написав Вішваджит у X. З часом ми зрозуміли: персоналізація це не лише майбутнє фінансів. Це майбутнє всього програмного забезпечення".

Чому Roi має значення

Roi залучив $3,6 млн посівних інвестицій під проводом Spark Capital, за участю 35 Ventures (венчурного фонду Кевіна Дюранта), Gradient Ventures (Google) і Балажі Срінівасана, колишнього технічного директора Coinbase.

Та головна цінність Roi полягала не лише у фінансуванні, а в поведінковому дизайні поєднанні фінансів, гумору та персонального тону. ШІ-застосунок міг підлаштовувати стиль спілкування: одному користувачу давати серйозний аналітичний розбір у стилі Воррена Баффета, а іншого жартома "тролити" сленгом Gen-Z після ринкових просідань: "Тебе підсмажило, бро. Мінус $32 459,12 сьогодні. Може, час докупити на просадці?"

Саме цей рівень персоналізації здатність штучного інтелекту говорити з користувачем у його власній мові вважають справжньою причиною інтересу OpenAI.

Велика картина фінтех-поворот OpenAI

Придбання Roi уже третя тиха стратегічна угода OpenAI у 2025 році, після Context.ai (система персоналізації, січень) і Crossing Minds (рекомендаційні системи, березень).

Разом ці кроки натякають на амбіційний план: побудувати універсальний споживчий застосунок на базі ШІ, який розуміє користувача, радить йому та може діяти від його імені.

Останні релізи OpenAI підтверджують цю тенденцію:

  • Pulse, який формує персональні новини та підсумки контенту, поки користувач спить; 
  • Sora запрошувальний застосунок для створення коротких ШІ-відео; 
  • Instant Checkout, що дозволяє здійснювати покупки прямо всередині ChatGPT.

Додавши до цього Roi, OpenAI входить у сферу персональних фінансів одну з найбільш емоційно складних категорій споживчого софту.

Як це може змінити фінтех

Традиційні фінтех-сервіси зосереджувалися на дашбордах, бюджетах і графіках інструментах, що подобаються лише 10% користувачів, які справді люблять керувати грошима. Решта 90% просто не хочуть про це думати.

Roi запропонував іншу логіку і тепер OpenAI продовжує цю ідею: не навчати людей фінансів, а дозволити ШІ керувати фінансами за них.

Іншими словами, OpenAI не створює ще один фінансовий застосунок вона створює новий інтерфейс грошей: такий, що спостерігає за вашим портфелем, аналізує його й спілкується з вами у зрозумілому й комфортному тоні.

Цей перехід від "ось ваш дашборд" до "я стежу за ним для вас" може перевизначити взаємодію людей із грошима.

Поведінковий дизайнер на чолі

Вішваджит, співзасновник Roi, не просто інженер. Як колишній дизайнер продуктів в Airbnb, він прославився 25-рядковим скриптом, який приніс компанії $10 млн додаткового доходу, просто змінивши поведінку користувачів.

Тепер в OpenAI він застосовуватиме ці знання, щоб формувати, як люди взаємодіють зі своїми фінансами через ШІ.

Стратегічна перспектива

Поки конкуренти на кшталт Perplexity створюють професійні фінансові дашборди, а Claude від Anthropic позиціонує себе як корпоративного асистента для аналітики, OpenAI цілить у масового користувача того, хто не любить керувати грошима, але потребує цього.

Це тонкий, але тектонічний зсув: від інструментів, що допомагають ухвалювати рішення, до ШІ, який робить ці рішення зрозумілими й людяними.

💡 Коротко: придбання Roi може виглядати дрібним, але воно сигналізує про значно більше. Найцінніший у світі стартап зі ШІ тепер не лише навчає машини говорити він навчає їх розуміти, як ми говоримо про гроші.

Автор:
Кейт Щеглова