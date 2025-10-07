OpenAI придбала фінтех-стартап Roi, сигналізуючи про сміливий крок у бік споживчого фінтеху

Компанія OpenAI придбала Roi, нью-йоркський застосунок на базі штучного інтелекту для персональних фінансів. Фінансові умови угоди не розголошуються. Придбання, підтверджене у понеділок, стало черговим кроком OpenAI у розширенні портфеля продуктів для кінцевих користувачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Fintech Weekly.

Заснований у 2022 році Суджітом Вішваджітом і Чіпом Девісом, Roi мав на меті зробити інвестування інтуїтивним і доступним. Застосунок дозволяв користувачам об’єднувати всі свої інвестиційні рахунки – від акцій і облігацій до криптоактивів і пенсійних портфелів – і керувати ними з одного місця на таких платформах, як Robinhood, Coinbase, TD Ameritrade та WeBull, без додаткових комісій.

Після угоди споживчі сервіси Roi буде припинено 15 жовтня 2025 року, а сам Вішваджит приєднається до команди OpenAI, яка займається споживчими застосунками. Решта четверо членів команди Roi залишать компанію.

"Ми створили Roi, щоб зробити інвестування доступним для всіх через глибоко персоналізований досвід, – написав Вішваджит у X. – З часом ми зрозуміли: персоналізація – це не лише майбутнє фінансів. Це майбутнє всього програмного забезпечення".

Чому Roi має значення

Roi залучив $3,6 млн посівних інвестицій під проводом Spark Capital, за участю 35 Ventures (венчурного фонду Кевіна Дюранта), Gradient Ventures (Google) і Балажі Срінівасана, колишнього технічного директора Coinbase.

Та головна цінність Roi полягала не лише у фінансуванні, а в поведінковому дизайні – поєднанні фінансів, гумору та персонального тону. ШІ-застосунок міг підлаштовувати стиль спілкування: одному користувачу давати серйозний аналітичний розбір у стилі Воррена Баффета, а іншого – жартома "тролити" сленгом Gen-Z після ринкових просідань: "Тебе підсмажило, бро. Мінус $32 459,12 сьогодні. Може, час докупити на просадці?"

Саме цей рівень персоналізації – здатність штучного інтелекту говорити з користувачем у його власній мові – вважають справжньою причиною інтересу OpenAI.

Велика картина – фінтех-поворот OpenAI

Придбання Roi – уже третя тиха стратегічна угода OpenAI у 2025 році, після Context.ai (система персоналізації, січень) і Crossing Minds (рекомендаційні системи, березень).

Разом ці кроки натякають на амбіційний план: побудувати універсальний споживчий застосунок на базі ШІ, який розуміє користувача, радить йому та може діяти від його імені.

Останні релізи OpenAI підтверджують цю тенденцію:

Pulse, який формує персональні новини та підсумки контенту, поки користувач спить;

Sora – запрошувальний застосунок для створення коротких ШІ-відео;

Instant Checkout, що дозволяє здійснювати покупки прямо всередині ChatGPT.

Додавши до цього Roi, OpenAI входить у сферу персональних фінансів – одну з найбільш емоційно складних категорій споживчого софту.

Як це може змінити фінтех

Традиційні фінтех-сервіси зосереджувалися на дашбордах, бюджетах і графіках – інструментах, що подобаються лише 10% користувачів, які справді люблять керувати грошима. Решта 90% просто не хочуть про це думати.

Roi запропонував іншу логіку – і тепер OpenAI продовжує цю ідею: не навчати людей фінансів, а дозволити ШІ керувати фінансами за них.

Іншими словами, OpenAI не створює ще один фінансовий застосунок – вона створює новий інтерфейс грошей: такий, що спостерігає за вашим портфелем, аналізує його й спілкується з вами у зрозумілому й комфортному тоні.

Цей перехід – від "ось ваш дашборд" до "я стежу за ним для вас" – може перевизначити взаємодію людей із грошима.

Поведінковий дизайнер на чолі

Вішваджит, співзасновник Roi, – не просто інженер. Як колишній дизайнер продуктів в Airbnb, він прославився 25-рядковим скриптом, який приніс компанії $10 млн додаткового доходу, просто змінивши поведінку користувачів.

Тепер в OpenAI він застосовуватиме ці знання, щоб формувати, як люди взаємодіють зі своїми фінансами через ШІ.

Стратегічна перспектива

Поки конкуренти на кшталт Perplexity створюють професійні фінансові дашборди, а Claude від Anthropic позиціонує себе як корпоративного асистента для аналітики, OpenAI цілить у масового користувача – того, хто не любить керувати грошима, але потребує цього.

Це тонкий, але тектонічний зсув: від інструментів, що допомагають ухвалювати рішення, – до ШІ, який робить ці рішення зрозумілими й людяними.

💡 Коротко: придбання Roi може виглядати дрібним, але воно сигналізує про значно більше. Найцінніший у світі стартап зі ШІ тепер не лише навчає машини говорити – він навчає їх розуміти, як ми говоримо про гроші.