"Оператор рынка" и НАН Украины будут разрабатывать инструменты прогнозирования на рынке электроэнергии
АО "Оператор рынка" и Институт электродинамики НАН Украины подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки математических моделей и инструментов анализа данных в энергетическом секторе, в частности, по функционированию рынка электрической энергии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Оператора рынка".
Документ подписали и. генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва и директор Института, академик НАН Украины Андрей Жаркин.
Меморандум предусматривает сотрудничество в создании и совершенствовании моделей анализа работы организованных сегментов рынка электроэнергии, в частности, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.
Также стороны договорились о проведении совместных научных исследований, привлечении профильных специалистов к разработке аналитических решений и развитии образовательных инициатив в сфере функционирования рынка электрической энергии.
В рамках сотрудничества планируется реализация совместных научно-исследовательских проектов, направленных на повышение качества аналитики и прогнозирование энергетического сектора.