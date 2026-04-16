Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Оператор рынка" и НАН Украины будут разрабатывать инструменты прогнозирования на рынке электроэнергии

электроэнергия
В сфере энергорынка запустят совместные исследования / Depositphotos

АО "Оператор рынка" и Институт электродинамики НАН Украины подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки математических моделей и инструментов анализа данных в энергетическом секторе, в частности, по функционированию рынка электрической энергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Оператора рынка".

Документ подписали и. генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва и директор Института, академик НАН Украины Андрей Жаркин.

Меморандум предусматривает сотрудничество в создании и совершенствовании моделей анализа работы организованных сегментов рынка электроэнергии, в частности, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

Также стороны договорились о проведении совместных научных исследований, привлечении профильных специалистов к разработке аналитических решений и развитии образовательных инициатив в сфере функционирования рынка электрической энергии.

В рамках сотрудничества планируется реализация совместных научно-исследовательских проектов, направленных на повышение качества аналитики и прогнозирование энергетического сектора.

Автор:
Татьяна Гойденко