В АО "Оператор рынка" сменится руководство: Минэнерго уволило Александра Гавву

Министерство энергетики прекратило полномочия Александра Гаввы как генерального директора АО "Оператор рынка". Он возглавлял стратегическое предприятие ровно три года — с 19 января 2023 года, когда был утвержден в должности наблюдательным советом.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении и АО в SMIDA.

Отмечается, что полномочия Александра Гаввы прекращены по истечении срока действия его контракта с АО "Оператор рынка", который был заключен 19 января 2023 года.

О новом руководителе общества пока неизвестно. Скорее всего, будет назначен временно исполняющий обязанности гендиректора к формированию нового наблюдательного совета.

Сейчас идет отбор трех независимых членов и двух представителей государства в наблюдательный совет "Оператор рынка".

У первой группы истек срок контракта, представители государства были уволены после обнародования дела НАБУ/САП "Мидас" в рамках обновления наблюдательных советов государственных энергетических компаний.

Об АО "Оператор рынка"

"Оператор рынка" как государственное предприятие создано 18 июня 2019 года в соответствии с законом "О рынке электрической энергии". 20 декабря 2021 года "Оператор рынка" стал акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит государству и не подлежит приватизации.

Компания отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке электрической энергии.

Напомним, в ноябре 2025 года Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике.