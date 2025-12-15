Перезагрузка стратегических энергетических предприятий: правительство начинает отбор в наблюдательные советы

Правительство начинает следующий этап перезагрузки энергетических предприятий и запускает отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, согласно плану правительства, 15 декабря запускают отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных энергетических предприятий:

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины",

АО "Украинские распределительные сети",

АО "Оператор рынка",

ПАО "Центрэнерго",

"Энергетическая компания Украины",

НАЭК "Энергоатом",

АО "Укрэнерго",

АО "Укргидроэнерго".

При этом на конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" заявки подали уже 83 кандидата. Утвердить новый состав планируют до конца декабря.

Свириденко отметила, что все детали отбора будет публиковать Минэкономики, а формирование нового состава наблюдательных советов ожидается в январе.

Кроме этого, стартовал конкурс на 4 независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

"Главная наша цель – обеспечить прозрачность, эффективность и контроль в управлении компаниями энергетического сектора", - подчеркнула глава правительства.

Аудит государственных компаний

Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдения антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.

Также правительство утвердило новый порядок проведения отбора кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных предприятий топливно-энергетического комплекса.