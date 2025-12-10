Кабмин изменил правила отбора членов набсоветов в "Центрэнерго" и "Энергетической компании Украины

В соответствии с постановлением КМУ от 3 декабря 2025 г. № 1596 "Вопросы управления некоторыми субъектами хозяйствования" Кабинет министров утвердил новый порядок проведения отбора кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных предприятий топливно-энергетического комплекса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.

Изменения касаются АО "Энергетическая компания Украины" и ПАО "Центрэнерго". Теперь документы, представленные ранее кандидатами, не подлежат рассмотрению.

После формирования и утверждения обновленной процедуры Министерство экономики Украины объявит новые конкурсы на должности членов наблюдательных советов в соответствии с действующим законодательством. Информация о конкурсах будет обнародована на официальных платформах Министерства.

Это решение призвано обеспечить прозрачность и эффективность назначений в государственном секторе энергетики и отвечать современным требованиям корпоративного управления.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере.